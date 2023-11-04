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核處理水入海 日本環境相：確認未影響人體及環境

中央社／東京4日綜合外電報導
日本排放核汙水入海後引起多國關注。（美聯社）
日本排放核汙水入海後引起多國關注。（美聯社）

日本環境大臣伊藤信太郎今天在日中韓環境部長會議上，談到福島第一核電廠排放「核處理水」時說，基於周邊海域監測結果等，「已確認對人體及環境沒有影響」，尋求中韓理解。

日本放送協會（NHK）報導，伊藤會後說，能跟中國及韓國的部長進行直接且坦率的意見交換，這是重大的成果。有關「核處理水」排放，已向中韓仔細說明會持續提供國際社會透明度高的資訊。

共同社報導，中國生態環境部長黃潤秋除了用「核汙染水」來稱呼「核處理水」外，還說日方應該跟鄰國等利益相關者進行充分協商，以負責任的方式進行處理。

伊藤強調，日方在排海時，已用海水把放射性物質氚的濃度稀釋到大幅低於日本國家標準值，且中國專家也參與國際原子能總署（IAEA）的調查。他表示，將繼續提高監測的信賴度和透明度。

此外，今天舉行的全體會議還通過聯合聲明，強調日中韓3國將以氣候變遷對策與削減海洋塑膠垃圾等、基於2021年至2025年行動計劃的8個領域為中心，繼續展開合作。3國還確認將推進資訊共享和研究合作。

日中韓環境部長會議從1999年開始，除了2020年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響未能舉行外，每年召開。下次會議預定在韓國舉行。

日本 氣候變遷 疫情

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