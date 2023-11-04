美還不呼籲停火？官員曝考量 但預測以色列「將減少空襲」

美國官員預測，以色列與哈瑪斯的戰爭將在未來幾天邁入新階段，以色列將縮小空襲規模，把重點放在戰術性更強的地面行動。（美聯社）

美國官員預測，以色列 與哈瑪斯 的戰爭將在未來幾天邁入新階段，以色列將縮小空襲規模，把重點放在戰術性更強的地面行動。

拜登 政府一位高階官員3日向美國有線電視新聞網（CNN）透露，隨著人道援助源源不斷進入加薩，拜登政府預計以色列的空襲行動將「比我們之前看到的有所減少」。這位官員說，以色列政府預計將轉向「更注重戰術的地面行動」，旨在清除哈瑪斯賴以活動的龐大地道網絡。

這位官員表示，美方在與以色列討論戰事決策時「非常直接」，經過「深思熟慮並提出尖銳問題」，即使以軍因為空襲加薩北部的賈巴利亞難民營而招致國際批評。

美國至今拒絕使用停火（ceasefire）這個詞，當被問及拜登政府何時會被迫這麼做時，這位官員表示，鑑於哈瑪斯10月7日突襲以色列犯下的重大惡行，「停火」是不合適的。這位官員告訴CNN：「一個恐怖組織挾持200名人質，殺害1400人並藏在地道內，包括其領導人，停火這個詞...不宜使用。」

該官員重申，美國正積極呼籲以色列實施所謂的「人道暫停」（humanitarian pauses），並向以色列強調，即使他們有權自衛也必須遵守國際人道法。

這位官員補充：「我認為，停火最終取決於以色列人是否覺得安全，以確保類似事件不會再度發生。」