接連關閉多處駐外使館 北韓宣稱僅為「例行事務」

圖為北韓國旗。（路透）

北韓 今天表示，近期關閉多處駐外使館僅是改善對外關係的「例行事務」。在此之前，韓國宣稱這是平壤 當局陷入嚴峻經濟困境的跡象。

根據國營媒體和地方當局的消息，北韓於過去一週關閉了駐安哥拉和烏干達的使館，還關閉在香港及西班牙的駐外館處。

法新社報導，韓國當局本週表示，這些駐外使館的關閉得以覺察「北韓嚴峻的經濟情勢，他們甚至難以跟傳統盟邦維持最低限度的外交關係」。

但北韓外交部一位沒有透露姓名的發言人今天於外交部官網發布訊息指出，為了在對外關係中促進國家利益，這些改變是「例行事務的一部份」。

這名官員聲稱：「為因應國際環境和國家對外政策的變動，我們會在他國關閉或開設駐外館處。」但沒有具體詳述將開設或關閉哪些使館。

他還說道：「我們過去也曾好幾次採取這樣的措施。」

根據韓國統一部的資料，北韓與超過150個國家有邦交 ，但由於財政窘迫，北韓駐外館處的數量從1990年代以來就不斷減縮。

專家指出，北韓上一次以這種規模關閉駐外館處是在1990年代中後期，當時北韓遭遇饑荒，可能有數百萬民眾死亡。