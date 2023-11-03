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區域緊張 美菲日韓將於近台灣島嶼聯合軍演

中央社／馬尼拉3日專電
美菲日韓11月9日到20日將在鄰近台灣的菲律賓巴丹群島和近南海的巴拉旺島等處聯合演習。圖為菲律賓與美國海軍10月8日進行「齊心協力」（SAMASAMA）聯合軍演。（菲律賓海軍提供）
美菲日韓11月9日到20日將在鄰近台灣的菲律賓巴丹群島和近南海的巴拉旺島等處聯合演習。圖為菲律賓與美國海軍10月8日進行「齊心協力」（SAMASAMA）聯合軍演。（菲律賓海軍提供）

南海緊張情勢近日升級，美菲日韓9日起將在鄰近台灣的菲律賓巴丹群島和近南海的巴拉旺島等處進行近2週的聯合演習，演練化生放核訓練、沿海搜救、海防訓練與兩棲作戰等。

美軍陸戰隊東南亞輪調部隊（MRF-SEA）今天表示，美菲「海上戰士合作」（Kamandag）演習將於9日到20日在呂宋島、巴丹群島（Batanes）、菲律賓南部三寶顏市（Zamboanga）、西南端的塔威塔威省（Tawi-tawi）和巴拉旺島（Palawan）的多個訓練地點登場。

演習期間，美菲日韓部隊將進行人道援助和救災訓練，包括化生放核（化學、生物、放射性、核子）訓練作戰，以及沿海搜救、海防訓練、兩棲作戰和醫學主題專家交流等，以強化多國戰備能力、夥伴關係和聯合戰力。

巴丹群島位於菲律賓北端，與台灣最近的距離僅98公里。台海情勢緊張下，此處已成為菲國重要戰略據點。

美軍陸戰隊表示，約950名菲律賓武裝部隊成員以及來自美軍第一陸戰遠征軍和第三陸戰遠征軍的850名隊員，將與日本陸上自衛隊和韓國陸戰隊員一起訓練。英國武裝部隊則將派遣觀察員參加。

美菲兩國自2016年開始舉行「海上戰士合作」演習。美軍陸戰隊東南亞輪調部隊指揮官席佛茨（Thomas Siverts）說，本屆演習具有歷史意義。

他表示：「其中一個原因是我們不斷強化同盟，這反映在今年演習的範圍之廣。其次，東南亞輪調部隊去年首度參與這項演習，現在我們很榮幸能在今年的演習中領導所有美國陸戰隊部隊。最重要的是，我們能夠利用一年前建立的關係，跟菲律賓陸戰隊一起領軍和提高聯合戰力。」

美軍陸戰隊表示，日本陸上自衛隊、韓國陸戰隊和英國觀察員的加入凸顯海上安全的全球重要性，「展現我們對維護印太地區穩定和平的共同承諾」。

菲中兩國近來南海紛爭頻頻。中國海警局10月上旬通報，在南海黃岩島鄰近海域驅離一艘菲律賓海軍砲艇，遭菲方否認；菲國補給船10月對擱淺在仁愛暗沙的軍艦執行運補任務時，遭中國海警船攔截，兩船發生碰撞；

中國軍方10月下旬又指控菲律賓巡邏艦闖入黃岩島鄰近海域，遭中方「攔阻管制」；但馬尼拉方面表示，菲國海軍巡邏艦只是例行巡邏，過程中未發生任何意外事件。

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