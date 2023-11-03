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一片灰濛濛 印度首都空污接近爆表 學校與公家機關停班2天

中央社／新德里3日專電
印度首都德里轄區空氣品質急速惡化，德里政府已下令學校停課、公家機關暫停辦公2天。（美聯社）
印度首都德里轄區空氣品質急速惡化，德里政府已下令學校停課、公家機關暫停辦公2天。（美聯社）

印度首都德里轄區空氣品質急速惡化至接近爆表的程度，週邊視野陷入一片灰濛濛的景況，德里政府已下令學校停課、公家機關暫停辦公2天。

根據印度地球科學部附屬空氣品質及天氣預測與研究系統機構（SAFAR）監測站數據，德里地區整體空氣品質指標（AQI）今天中午降至492，創下今年最差紀錄，已接近爆表。

印度空污指數表分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

指數表是根據空氣中臭氧（O3）、細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、氨氣（NH3）以及鉛（Pb）的濃度所制定。

偵測顯示，細懸浮微粒濃度昨天已在安全標準的7倍以上，部分台商企業也准許員工居家辦公。

德里整體AQI連日來持續惡化，從上週六開始的304、325、347、359、364，一路跌至昨天的422，迫使德里首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）昨晚透過社群平台宣布，所有學校與公家機關今起停課及暫停辦公兩天。

空污在德里也引發政治口水戰，民眾紛紛在社群平台分享空污照片，表示不滿。德里環境廳長拉伊（Gopal Rai）說明，過去200多天以來，德里空氣品質一直處於良好等級，近日的空污有源頭有2/3是來自於外部。

根據往常經驗，每逢冬季到來，德里就會進入空污期，街友焚燒樹枝取暖、民眾為迎接節慶燃放爆竹都是部分原因，而最主要是因為周遭省分農民為趕下一個耕作期而焚燒稻稈，煙霧飄向德里，而降雨較少則使得懸浮粒子難以消散。

為改善空氣品質，德里空污對抗小組已下令暫停非必要的建築工程與採礦、碎石等作業，外省老舊柴油貨車暫時不得進入市區，大街上也出現灑水車。

印度即將於11月中旬炫接最盛大的節慶排燈節（Diwali），民眾屆時將燃放爆竹狂歡，德里空污情況未來幾天不樂觀。

芝加哥大學能源政策研究所（Energy Policy Institute）今年8月發布年度「空氣品質和氣候公報」（Air Quality and Climate Bulletin），形容德里是全球空氣品質最差的城市，德里居民平均壽命可能因此縮短11.9年。

印度 哥大 芝加哥

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