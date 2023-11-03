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將透露下一步？真主黨領導人將演說 以色列北方軍隊「高度警戒」

編譯周辰陽／即時報導
黎巴嫩真主黨的燈塔衛視（Al-Manar）10月2日播出領導人納斯拉勒的電視講話。（Getty Images）
黎巴嫩真主黨的燈塔衛視（Al-Manar）10月2日播出領導人納斯拉勒的電視講話。（Getty Images）

黎巴嫩真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）預計將於當地時間3日下午向追隨者發表講話，以色列國防軍（IDF）發言人表示，北方的部隊處於「高度警戒」。

BBC與以色列時報報導，在以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰後，這還是納斯拉勒首度公開發言。因為真主黨跟以軍正在兩國邊境進行激烈攻防，納斯拉勒的演講很可能說明下一步行動，引發各界擔心可能出現另外一條戰線。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）少將表示，「如有必要，我們將準備在任何前線做出回應，我們在北方已經做好準備，將繼續回應任何攻擊，今天跟未來都一樣」。

哈加里還指出，伊朗正在鼓勵代理人對付以色列，「我們將在任何前線對於任何威脅進行報復」，並指「有著高度警戒狀態，北方也是」。

自哈瑪斯在10月7日跨境攻擊以色列南部以來，黎巴嫩一直處於緊張狀態，密切關注真主黨的動靜。雖然真主黨加強襲擊以色列，以軍也以牙還牙，但雙方的行動大致上受到控制，顯然都避免局勢危險升級，大多數的攻擊也都侷限於邊境地區，但情況有可能出現改變。

報導指出，以色列以消滅哈瑪斯為目標，正在推動對加薩走廊的地面入侵行動，哈瑪斯則不斷敦促盟友參戰，許多人都想知道真主黨是否會加以響應。同時，真主黨是黎巴嫩最大的政軍勢力，決策所產生的反響將遠遠超出支持基礎，也讓追隨者與敵人在內的各界都焦急地等待著納斯拉勒的演說。

納斯拉勒一如既往行蹤成謎，3日的演說將由真主黨安排，在黎巴嫩各地公開放映。真主黨將此事視為一個重大時刻，除了不尋常地提前5天就宣布，還上網發布了神秘的戲劇性短片，更加助長了外界的期待。

以色列 哈瑪斯 加薩

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