將透露下一步？真主黨領導人將演說 以色列北方軍隊「高度警戒」

黎巴嫩真主黨領導人納斯拉勒(Hassan Nasrallah)預計將於當地時間3日下午向追隨者發表講話,以色列 國防軍(IDF)發言人表示,北方的部隊處於「高度警戒」。

BBC與以色列時報報導,在以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 開戰後,這還是納斯拉勒首度公開發言。因為真主黨跟以軍正在兩國邊境進行激烈攻防,納斯拉勒的演講很可能說明下一步行動,引發各界擔心可能出現另外一條戰線。

🚨#BREAKING🚨‼️: Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah is scheduled to deliver a speech at a ceremony on November 3 at 15:00. This will mark Nasrallah's first public address since the outbreak of the war. #Hezbollah #Nasrallah #Speech #WarUpdate #lebonon pic.twitter.com/dLd5XMVcCb