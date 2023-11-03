我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔副警司坐鎮 紐約法拉盛再罰無證攤販

減少交通傷亡 紐約「黃昏與暗夜」執法啟動

不到10歲孩子被炸成碎片 聯合國在加薩學校充當避難所 卻遭以軍襲擊波及

編譯周辰陽／即時報導
巴勒斯坦加薩走廊賈巴利亞難民營一所聯合國管理的學校正充當避難所，2日據報受到以色列襲擊的波及，一名男孩哭著稱「他們沒有做錯事」。（路透）
巴勒斯坦加薩走廊賈巴利亞難民營一所聯合國管理的學校正充當避難所，2日據報受到以色列襲擊的波及，一名男孩哭著稱「他們沒有做錯事」。（路透）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯管理的加薩衛生部2日表示，以色列襲擊了賈巴利亞（Jabalia）難民營一所聯合國管理的學校附近，至少27人喪命。聯合國則表示，一間正充當避難所的學校受損，據報20人死亡，難民營另有5人受傷。

天空新聞台報導，現場影像可見到群眾之間爆發恐慌，一些人拔腿逃跑，一名男子雙手抱在腦後，另一名女子發瘋似的東張西望，隨後伸手摀著臉頰，明顯受到了驚嚇，還有人在旁人的幫助下，一拐一拐地走向牆壁。當救護車抵達時，警笛聲和人群的呼喊聲交雜在一起。

天空新聞台對影像進行核實，但未能找出原因，正在等候以色軍方的回應。

法新社的影像則可見有數人死傷，大批民眾急忙趕去救援。操場上一位女子哭喊，「孩子們年紀不到10歲，只不過是從販賣部買東西，就被炸成碎片了」，但未能獨立核實死亡人數。

加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）則指尋獲了27名「烈士」的遺體，還有大量的傷者。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）證實，他們在賈巴利亞的其中一間學校經歷「對該區域的兩天猛烈轟炸後」受損。UNRWA還表示，該機構管理的4間學校在過去一天受損，並指這些地點合計收容了近2萬名流離失所的民眾。

聯合國 加薩 巴勒斯坦

上一則

衝第一與哈瑪斯交火 以軍「英雄」坦克指揮官在加薩陣亡

延伸閱讀

衝第一與哈瑪斯交火 以軍「英雄」坦克指揮官在加薩陣亡

衝第一與哈瑪斯交火 以軍「英雄」坦克指揮官在加薩陣亡
以軍「完全不考慮停火」 內唐亞胡：最激烈階段

以軍「完全不考慮停火」 內唐亞胡：最激烈階段
以色列連2天炸難民營 哈瑪斯控逾195人喪命、120人失蹤

以色列連2天炸難民營 哈瑪斯控逾195人喪命、120人失蹤
關卡重開外國人及傷患離開加薩 難民營又遭以軍空襲

關卡重開外國人及傷患離開加薩 難民營又遭以軍空襲

熱門新聞

23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50

超人氣

更多 >
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份

新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份
「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳