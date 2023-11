不到10歲孩子被炸成碎片 聯合國在加薩學校充當避難所 卻遭以軍襲擊波及

巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯管理的加薩 衛生部2日表示,以色列襲擊了賈巴利亞(Jabalia)難民營一所聯合國 管理的學校附近,至少27人喪命。聯合國則表示,一間正充當避難所的學校受損,據報20人死亡,難民營另有5人受傷。

天空新聞台報導,現場影像可見到群眾之間爆發恐慌,一些人拔腿逃跑,一名男子雙手抱在腦後,另一名女子發瘋似的東張西望,隨後伸手摀著臉頰,明顯受到了驚嚇,還有人在旁人的幫助下,一拐一拐地走向牆壁。當救護車抵達時,警笛聲和人群的呼喊聲交雜在一起。

UNRWA says a UN school-turned shelter has been damaged in the Jabalia Refugee Camp in Gaza, reportedly killing at least 20 people.



Sky News has verified footage showing many injured people at the school, but has been unable to identify the cause.https://t.co/YNFgvIHY43 pic.twitter.com/Cp9gE4QdT6