不到10歲孩子被炸成碎片 聯合國在加薩學校充當避難所 卻遭以軍襲擊波及

巴勒斯坦加薩走廊賈巴利亞難民營一所聯合國管理的學校正充當避難所，2日據報受到以色列襲擊的波及，一名男孩哭著稱「他們沒有做錯事」。（路透）

巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯管理的加薩 衛生部2日表示，以色列襲擊了賈巴利亞（Jabalia）難民營一所聯合國 管理的學校附近，至少27人喪命。聯合國則表示，一間正充當避難所的學校受損，據報20人死亡，難民營另有5人受傷。

天空新聞台報導，現場影像可見到群眾之間爆發恐慌，一些人拔腿逃跑，一名男子雙手抱在腦後，另一名女子發瘋似的東張西望，隨後伸手摀著臉頰，明顯受到了驚嚇，還有人在旁人的幫助下，一拐一拐地走向牆壁。當救護車抵達時，警笛聲和人群的呼喊聲交雜在一起。

UNRWA says a UN school-turned shelter has been damaged in the Jabalia Refugee Camp in Gaza, reportedly killing at least 20 people.



Sky News has verified footage showing many injured people at the school, but has been unable to identify the cause.https://t.co/YNFgvIHY43 pic.twitter.com/Cp9gE4QdT6 — Sky News (@SkyNews) November 2, 2023

天空新聞台對影像進行核實，但未能找出原因，正在等候以色軍方的回應。

法新社的影像則可見有數人死傷，大批民眾急忙趕去救援。操場上一位女子哭喊，「孩子們年紀不到10歲，只不過是從販賣部買東西，就被炸成碎片了」，但未能獨立核實死亡人數。

“We did nothing wrong!”



A Palestinian boy broke down in tears at the UNRWA-sponsored Abu Hussein school sheltering displaced people after an Israeli strike hit Gaza’s Jabalia refugee camp on November 2, killing an unspecified number of civilians pic.twitter.com/Ghs7LqbNAY — TRT World (@trtworld) November 2, 2023

加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）則指尋獲了27名「烈士」的遺體，還有大量的傷者。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）證實，他們在賈巴利亞的其中一間學校經歷「對該區域的兩天猛烈轟炸後」受損。UNRWA還表示，該機構管理的4間學校在過去一天受損，並指這些地點合計收容了近2萬名流離失所的民眾。