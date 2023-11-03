不到10歲孩子被炸成碎片 聯合國在加薩學校充當避難所 卻遭以軍襲擊波及
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯管理的加薩衛生部2日表示，以色列襲擊了賈巴利亞（Jabalia）難民營一所聯合國管理的學校附近，至少27人喪命。聯合國則表示，一間正充當避難所的學校受損，據報20人死亡，難民營另有5人受傷。
天空新聞台報導，現場影像可見到群眾之間爆發恐慌，一些人拔腿逃跑，一名男子雙手抱在腦後，另一名女子發瘋似的東張西望，隨後伸手摀著臉頰，明顯受到了驚嚇，還有人在旁人的幫助下，一拐一拐地走向牆壁。當救護車抵達時，警笛聲和人群的呼喊聲交雜在一起。
UNRWA says a UN school-turned shelter has been damaged in the Jabalia Refugee Camp in Gaza, reportedly killing at least 20 people.— Sky News (@SkyNews) November 2, 2023
Sky News has verified footage showing many injured people at the school, but has been unable to identify the cause.https://t.co/YNFgvIHY43 pic.twitter.com/Cp9gE4QdT6
天空新聞台對影像進行核實，但未能找出原因，正在等候以色軍方的回應。
法新社的影像則可見有數人死傷，大批民眾急忙趕去救援。操場上一位女子哭喊，「孩子們年紀不到10歲，只不過是從販賣部買東西，就被炸成碎片了」，但未能獨立核實死亡人數。
“We did nothing wrong!”— TRT World (@trtworld) November 2, 2023
A Palestinian boy broke down in tears at the UNRWA-sponsored Abu Hussein school sheltering displaced people after an Israeli strike hit Gaza’s Jabalia refugee camp on November 2, killing an unspecified number of civilians pic.twitter.com/Ghs7LqbNAY
加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）則指尋獲了27名「烈士」的遺體，還有大量的傷者。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）證實，他們在賈巴利亞的其中一間學校經歷「對該區域的兩天猛烈轟炸後」受損。UNRWA還表示，該機構管理的4間學校在過去一天受損，並指這些地點合計收容了近2萬名流離失所的民眾。
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