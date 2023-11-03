毒菇牛排宴親友釀3死 澳洲婦做了什麼？

澳洲一名婦女準備午餐招待親友，最後有3人不治死亡，她被懷疑是下毒兇手。（取材自Ｘ平台）

澳洲 一名婦女7月底準備牛排午餐招待公婆親友等4人，當晚4人出現食物中毒症狀送醫，最後有3人在8月不治死亡，疑遭餐點中的菇類毒死。澳洲警方2日表示，這名婦女已被逮捕起訴。

49歲的派特森（Erin Patterson）遭到警方逮捕，成為這宗引發澳洲舉國關注的離奇毒菇奪命案最新發展。這起案件發生在位於墨爾本東南方110公里的小鎮里翁加薩 （Leongatha）。

根據英國廣播公司（BBC）報導，派特森被控以有毒菇類謀殺3人的罪名遭到起訴。

路透報導，澳洲維多利亞州（Victoria）警方表示，他們逮捕了派特森，並出動數隻「科技搜查犬」在她的住家展開搜索。這類搜查犬能夠利用敏感的嗅覺，找出容易藏匿卻不容易發現的隨身碟（USB）和SIM卡之類的微小電子產品。

派特森7月29日中午準備了食材含菇類的威靈頓牛排（beef Wellington）招待關係疏遠的公婆唐恩（Don）和蓋兒（Gail），及附近小鎮的浸信會牧師威金森（Ian Wilkinson）和妻子海瑟（Heather）。其中海瑟和蓋兒是姊妹。

當天晚上，這兩對夫婦出現食物中毒症狀送醫，4人病況急速惡化。其中3人在一周內死亡，僅威金森存活，並已於9月出院。

警方認為，他們的食物中毒症狀和吃下俗稱「死帽菇」（death cap mushroom）的劇毒菇類相符。

根據BBC報導，毒性鑑定報告暗示死者食用了死帽菇。派特森則堅稱自己無罪。

這起離奇案件引起澳洲全國關注。澳洲食菇致死案例相對罕見，但當地有數種有毒菇類足以奪人性命。