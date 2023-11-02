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2023全球最富裕國 新加坡奪冠 卡達排名贏美國

編譯中心╱綜合1日電
以人均GDP計算世界最富裕20國，新加坡排名第一。(新華社)
以人均GDP計算世界最富裕20國，新加坡排名第一。(新華社)

財經網站Insider Monkey以各國2023年人均國內生產毛額（GDP）為基礎，並加入「購買力平價」（Purchasing Power Parity，簡稱PPP）計算得出結果，發布「全世界最富裕20國」排行榜，新加坡以15萬7354美元奪冠，美國則以（8萬35美元）排第8名。

根據這份「全世界最富裕20國」排行榜，全球最富裕前5國依序為：新加坡（15萬7354美元）、盧森堡（14萬2490美元）、卡達（12萬4834美元）、愛爾蘭（12萬4596美元）以及阿拉伯聯合大公國（8萬8221美元）。

報告指出，新加坡不僅是全球金融中心，得利地理位置成為貿易樞紐，在亞洲經濟扮演關鍵角色，同時以擁有最多百萬富豪聞名，國家也最為清廉。

第6至20名依序為瑞士（8萬7963美元）、挪威（8萬2655美元）、美國（8萬35美元）、聖馬利諾（7萬8926美元）、汶萊（7萬5583美元）、丹麥（7萬3386美元）、台灣(7萬3344美元)、荷蘭（7萬2973美元）、冰島（6萬9779美元）、奧地利（6萬9502美元）、安道爾（6萬8998美元）、德國（6萬6132美元）、瑞典（6萬5842美元）、比利時（6萬5501美元）及澳洲（6萬5366美元）。

值得一提的是，在整份榜單中，亞洲國家僅有新加坡、卡達、阿拉伯聯合大公國與台灣入榜，而且台灣的排名還在荷蘭、德國、瑞典等經濟大國前面。

報告中指出，儘管全球未承認台灣為獨立國家，但台灣作為全球消費電子供應鏈的重要角色，仍然在經濟上具有重要地位。全球最大的代工晶片製造商台積電（TSMC）總部設於台灣，其他重要的電子公司也設有分支機構。

新加坡 瑞典 德國

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