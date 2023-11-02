加薩1/4建築毀損 21世紀最慘烈空襲

加薩全境14%建築物受損或毀壞，北部至少四分之一建物遭波及，成為21世紀以來最慘烈的空襲行動之一。圖為加薩北部遭空襲，煙硝四起。(Getty Images)

以色列 連續三周祭出猛烈空襲，紐約時報分析衛星影像報導，加薩 全境成千上萬建築物受損或毀壞，北部至少四分之一建物毀損，成為21世紀以來最慘烈的空襲行動之一。

奧勒岡州立大學和紐約市立大學研究所兩名學者指出，衝突爆發至10月29日為止，加薩地區約3萬8200到4萬4500棟建築物受損或毀壞，比例達14%，這還不算10月31日遭空襲的人口密集區賈巴利亞。

另外，加薩市及周邊大範圍地區受到戰火摧殘，其中又以北部為重災區。加薩北部許多居家民宅和商業大樓也成為砲擊目標，包括上千難民避難的聖城醫院（Al Quds Hospital）附近。

目前空襲仍在持續進行中，以色列也不斷呼籲平民往南撤離。

以色列軍方今天表示，已對加薩走廊1萬1000多個武裝目標、恐怖組織發動攻擊。

以色列人每天也面臨來自哈瑪斯和中東地區其他伊朗 支持組織的空襲。葉門叛軍「青年運動」（Houthi）表示，他們昨天向以色列「發射大量彈道飛彈…和大量武裝飛機」。

另據以色列國土報報導，以色列情報部10月13日發布一份報告指出，以色列擬將加薩地帶約200萬人口遷移至西奈半島，建立永久社區。

該報告列出以巴戰爭後處理加薩平民的三種選項，報告作者認為，將加薩居民全部遷移至位於西奈半島上，會是對以色列來說的最佳選項。但報告並未說明，居民被遷走後，加薩走廊要如何處置。