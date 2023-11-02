加薩1/4建築毀損 21世紀最慘烈空襲
以色列連續三周祭出猛烈空襲，紐約時報分析衛星影像報導，加薩全境成千上萬建築物受損或毀壞，北部至少四分之一建物毀損，成為21世紀以來最慘烈的空襲行動之一。
奧勒岡州立大學和紐約市立大學研究所兩名學者指出，衝突爆發至10月29日為止，加薩地區約3萬8200到4萬4500棟建築物受損或毀壞，比例達14%，這還不算10月31日遭空襲的人口密集區賈巴利亞。
另外，加薩市及周邊大範圍地區受到戰火摧殘，其中又以北部為重災區。加薩北部許多居家民宅和商業大樓也成為砲擊目標，包括上千難民避難的聖城醫院（Al Quds Hospital）附近。
目前空襲仍在持續進行中，以色列也不斷呼籲平民往南撤離。
以色列軍方今天表示，已對加薩走廊1萬1000多個武裝目標、恐怖組織發動攻擊。
以色列人每天也面臨來自哈瑪斯和中東地區其他伊朗支持組織的空襲。葉門叛軍「青年運動」（Houthi）表示，他們昨天向以色列「發射大量彈道飛彈…和大量武裝飛機」。
另據以色列國土報報導，以色列情報部10月13日發布一份報告指出，以色列擬將加薩地帶約200萬人口遷移至西奈半島，建立永久社區。
該報告列出以巴戰爭後處理加薩平民的三種選項，報告作者認為，將加薩居民全部遷移至位於西奈半島上，會是對以色列來說的最佳選項。但報告並未說明，居民被遷走後，加薩走廊要如何處置。
報告曝光後，以色列總理內唐亞胡試圖淡化衝擊，稱報告內容屬於「初步文件」，且報告提出後沒有任何官方正式討論。
上一則
巴基斯坦驅逐 逾10萬阿富汗人被迫面對神學士
下一則
FB留言