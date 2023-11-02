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AI獲選2023年度詞彙 星二代、貪婪膨脹也熱門

編譯中心╱綜合1日電
人工智慧(Artificial Intelligence)的縮寫AI，獲選為英國「柯林斯字典」2023年度代表詞彙。(路透)
人工智慧(Artificial Intelligence)的縮寫AI，獲選為英國「柯林斯字典」2023年度代表詞彙。(路透)

英國「柯林斯字典」（Collins Dictionary）選出2023年度代表詞彙，人工智慧縮寫AI一詞雀屏中選。其他流行詞還包括「星二代」、「貪婪膨脹」。

衛報報導，繼2022年的「長久危機」（permacrisis）之後，2023年最受矚目的關鍵詞日前也出爐，那就是人工智慧（AI），評選小組表示，短短一年內，人工智慧一詞不只成為全球主流話題，使用次數更比去年足足增加4倍之多。

中央社引述法新社報導，柯林斯總經理畢克勞夫特（Alex Beecroft）說：「我們知道，人工智慧是今年一大焦點，AI技術蓬勃發展，快速融入我們生活之中，就像電子郵件、串流媒體，或任何其他曾經屬於未來主義、如今已成日常科技一般。」

柯林斯表示，文字專家分析了柯林斯語料庫（Collins Corpus），這個資料庫涵蓋超過200億個單字，其中包含來自全球各地網站、報章雜誌和書籍的書面資料。

柯林斯也從廣播、電視和日常對話蒐集口語素材，按月將新資料輸入語料庫，以幫助字典編纂人從新單字首度被使用的那一刻起就發現它們並理解其涵義。

畢克勞夫特說：「透過我們柯林斯語料庫觀察發現，這個詞的使用方式非常有趣，且是2023年熱門話題，這點毫無疑問」。

柯林斯列出的其他流行詞還包括「星二代」（nepo baby），指的是業界權貴與巨星的子女，透過裙帶關係讓自己事業有較好的優勢。

「貪婪膨脹」（greedflation）指的則是企業在生活成本危機期間趁亂漲價，藉此提高獲利率；ULEZ意味「超低碳排範圍」（Ultra-Low Emission Zone），倫敦實施這項措施，針對汙染最嚴重的車輛加徵費用，以減少交通碳排。

此外，諸如「反影響」（deinfluencing或de-influencing）等社群媒體詞彙也出現在清單上，意思是「警告追蹤者別買某些商業產品」。

柯林斯表示，英格蘭和澳洲今夏在板球「灰燼盃」系列賽（Ashes Series）的打法引發許多人熱議，讓「巴茲球」（Bazball）一詞風行起來。這個詞與綽號巴茲（Baz）的紐西蘭板球運動員兼教練麥卡倫（Brendon McCullum）有關，他倡導放鬆心態、攻擊性戰術和正能量的哲學。

柯林斯字典去年選出「長久危機」（permacrisis）；2020年由「封鎖」（lockdown）一詞稱霸；2016年則是「英國脫歐」（Brexit）勝出。

人工智慧 AI 澳洲

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