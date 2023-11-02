拉法關卡重開 600外籍人士、傷患逃離加薩

擁有雙重國籍的巴勒斯坦民眾1日聚集在拉法關卡，希望獲得許可離開加薩。(路透)

受困加薩 走廊的外國護照持有者和傷患，1日開始離開這個戰區，這是自從10月7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 突襲以色列 以來，拉法邊界關卡首度開放平民離開，首批撤離加薩者約有600多人。

圖為埃及與加薩邊界的拉法關卡。(路透) 中央社引述法新社報導，在此之前，只有運送加薩走廊亟需的援助物資的車隊，得以穿越加薩與埃及之間的拉法邊界關卡，人員並未獲准通過。許多人當天一早就在關卡前方排隊，大約545名外國人和雙重國籍人士以及約90名病人和傷患可望離開加薩。

民眾獲准進入過境區後，通關櫃檯周遭出現人龍等待接受護照和文件查驗。在關卡的埃及一側，則有救護車等待後送病人和傷患。

在拉法邊界關卡的埃及官員表示，截至目前為止，已有76名受傷的巴勒斯坦人，以及335名外國或雙重國籍人士從加薩走廊進入埃及。埃及當局表示，今天將允許90名受傷的巴勒斯坦人，以及大約545名外國和雙重國籍人士過境。

路透引述聽取相關簡報的人士報導，卡達居間斡旋埃及、以色列和哈瑪斯，並與美國協調達成協議，才使得外國護照持有者和重傷民眾得以通過拉法邊界關卡，離開加薩。不過拉法邊界關卡將會開放多久，目前不得而知。

消息人士指出，這項協議與諸如人質談判、「人道停戰」等其他議題脫鉤處理。

以色列為了報復哈瑪斯的突襲而進行空襲，關卡周遭區域曾被擊中。以色列的報復襲擊，造成大量加薩居民受傷，其中有部分在1日才得以跨境埃及至醫院治療。半島電視台1日引述加薩衛生官員報導，當地傷者已累計逾2萬2000人。

路透報導，以色列軍方表示，以軍今天再度轟炸加薩走廊北部賈巴利亞難民營，再擊斃一名巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯指揮官阿薩爾（Muhammad A'sar）。

以色列軍方先前指稱，以軍昨天在空襲賈巴利亞難民營的行動中，成功擊斃哈瑪斯中央賈巴利亞營指揮官畢雅里（Ibrahim Biari）。