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尷尬畫面曝 赴德國自駕開進行人徒步區 美國家庭受到「注目禮」

編譯周辰陽／即時報導
一個美國家庭日前赴歐洲旅遊時，不小心把車開進德國慕尼黑行人徒步區，受到當地民眾「注目禮」。（照片翻攝：USA Today / Storyful / Mallory Johnson）
一個美國家庭日前赴歐洲旅遊時，不小心把車開進德國慕尼黑行人徒步區，受到當地民眾「注目禮」。（照片翻攝：USA Today / Storyful / Mallory Johnson）

歐洲很多城市都在市區劃設無車區，威尼斯等部分景點則實施全面無車，但一個美國家庭日前赴歐洲旅遊時，發現自己身處一般觀光客不會想要面臨的處境，就是不小心把車開進了德國慕尼黑的行人徒步區，受到當地民眾的「注目禮」。

今日美國報10月31日報導，這起事件發生在慕尼黑市中心著名的瑪利亞廣場（Marienplatz）。名叫梅洛莉．強生（Mallory Johnson）的當事人拍下這個尷尬時刻，10月24日上傳到TikTok，累積超過2百萬瀏覽數。

根據標題為「美國老爸帶全家去歐洲度假」的影像與報導轉述，當強生家的車慢慢經過行人時，有個女子聲音說，「看，大家都在瞪我們」，似乎是開車父親的男子則說，「喔，沒事啦」。不過，車內其他人隨即表示，「不，看看他們」、「大家都在瞪著」。

當開車的爸爸略帶疑惑地詢問，「妳說開過那邊的那個隧道」，車內的家人要他趕緊原路返回。就在強生家的爸爸試著在行人之間到一條出路時，家人們七嘴八舌提供各式各樣建議，女子也連聲提醒小心，可能是母親的女子則說，「我就覺得路中央有一個花盆很奇怪」。

梅洛莉為影像加了「文化衝擊」跟「抱歉」等標籤，並說沒有人因此受傷，警察對他們也很仁慈，沒有開罰單。

@malloryraejohnson american dad takes on family european vacation  #cultureshock #familyvacation #family #corememories #fyp #dads #sorry #dadsonvacation #vacation #europe #germany #driving #rentacar #foreigncountry #europevacations #tourist #newdriver ♬ original sound - mj

觀光 德國 TikTok

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