我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

以巴戰火續延燒 加薩各地網路和電話全部斷線

中央社／耶路撒冷1日綜合外電報導
以巴戰火延燒，巴勒斯坦電信公司表示，加薩走廊（Gaza Strip）各地網路及電話網絡今天全部斷線。（Getty Images）
以巴戰火延燒，巴勒斯坦電信公司表示，加薩走廊（Gaza Strip）各地網路及電話網絡今天全部斷線。（Getty Images）

以巴戰火延燒，巴勒斯坦電信公司表示，加薩走廊（Gaza Strip）各地網路及電話網絡今天全部斷線。這是這個遭以色列圍困地區不到一週內再度傳出通訊中斷。

法新社報導，巴勒斯坦電信公司（Palestine Telecommunications Company, Paltel）在社群媒體X發文表示：「我們很遺憾必須宣布，加薩的通訊及網路服務已完全被切斷。」

追蹤全球網路狀態的組織NetBlocks也證實，加薩僅存的最後一個主要電信營運商Paltel受到高度衝擊，該地區正處於新一波網路斷線。

NetBlocks在X發文寫道：「這起事件將導致大多數居民經歷通訊完全中斷。」

法新社一名在加薩的記者證實通訊中斷，但因為他使用國際SIM卡，所以手機還有訊號。另一名法新社記者則說，只有使用以色列或埃及通訊網絡的人仍可在拉法（Rafah）邊界使用手機。

在此之前，加薩地區上週也發生網路及電話通訊完全中斷，隨後於週末恢復。

控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）當時指控以色列切斷加薩通訊，為了在當地「犯下大屠殺」。

巴勒斯坦行動電信服務供應商Jawwal將通訊中斷歸咎於以色列對加薩「猛烈轟炸」。

哈瑪斯10月7日突襲以色列南部，殺害1400人，多為平民。隨著以色列持續推進「消滅」哈瑪斯的任務，以色列地面軍隊與哈瑪斯武裝分子近日在加薩爆發激烈戰鬥。

自哈瑪斯發動跨境突襲以來，以色列持續以空襲與砲擊報復。哈瑪斯控制的加薩衛生部指出，當地已有超過8500名巴勒斯坦人遭殺害，其中2/3為婦人或孩童。

加薩 以色列 哈瑪斯

上一則

21世紀最慘烈空襲 加薩北部1/4建物毀損 全境逾4萬棟建築遭摧殘

下一則

抗議加薩「種族滅絕」 聯合國高官退休函籲終結以色列國

延伸閱讀

全球首國…玻利維亞控斷交以色列 痛斥屠殺

全球首國…玻利維亞控斷交以色列 痛斥屠殺

遭哈瑪斯劫持2周獲釋 18歲青少女返抵芝城

遭哈瑪斯劫持2周獲釋 18歲青少女返抵芝城
哈瑪斯放話：未來幾天將釋放外籍人質 加薩會變以軍墳場

哈瑪斯放話：未來幾天將釋放外籍人質 加薩會變以軍墳場
譴責空襲加薩「連坐懲罰平民」智利、哥倫比亞召回駐以色列大使

譴責空襲加薩「連坐懲罰平民」智利、哥倫比亞召回駐以色列大使

熱門新聞

一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

2023-10-26 02:27
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全