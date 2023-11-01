以巴戰火續延燒 加薩各地網路和電話全部斷線

以巴戰火延燒，巴勒斯坦電信公司表示，加薩走廊（Gaza Strip）各地網路及電話網絡今天全部斷線。（Getty Images）

以巴戰火延燒，巴勒斯坦電信公司表示，加薩 走廊（Gaza Strip）各地網路及電話網絡今天全部斷線。這是這個遭以色列 圍困地區不到一週內再度傳出通訊中斷。

法新社報導，巴勒斯坦電信公司（Palestine Telecommunications Company, Paltel）在社群媒體X發文表示：「我們很遺憾必須宣布，加薩的通訊及網路服務已完全被切斷。」

追蹤全球網路狀態的組織NetBlocks也證實，加薩僅存的最後一個主要電信營運商Paltel受到高度衝擊，該地區正處於新一波網路斷線。

NetBlocks在X發文寫道：「這起事件將導致大多數居民經歷通訊完全中斷。」

法新社一名在加薩的記者證實通訊中斷，但因為他使用國際SIM卡，所以手機還有訊號。另一名法新社記者則說，只有使用以色列或埃及通訊網絡的人仍可在拉法（Rafah）邊界使用手機。

在此之前，加薩地區上週也發生網路及電話通訊完全中斷，隨後於週末恢復。

控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯 （Hamas）當時指控以色列切斷加薩通訊，為了在當地「犯下大屠殺」。

巴勒斯坦行動電信服務供應商Jawwal將通訊中斷歸咎於以色列對加薩「猛烈轟炸」。

哈瑪斯10月7日突襲以色列南部，殺害1400人，多為平民。隨著以色列持續推進「消滅」哈瑪斯的任務，以色列地面軍隊與哈瑪斯武裝分子近日在加薩爆發激烈戰鬥。

自哈瑪斯發動跨境突襲以來，以色列持續以空襲與砲擊報復。哈瑪斯控制的加薩衛生部指出，當地已有超過8500名巴勒斯坦人遭殺害，其中2/3為婦人或孩童。