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影／不滿英國麥當勞挺以色列 挺巴勒斯坦者扔「活老鼠」報復

編譯盧思綸 / 即時報導
英國當地時間10月31日晚間，伯明罕一間麥當勞門市再傳遭「鼠軍」攻擊，巴勒斯坦支持者將一箱活老鼠扔進店內，嚇得顧客驚慌逃竄。(影片截圖)
英國當地時間10月31日晚間，伯明罕一間麥當勞門市再傳遭「鼠軍」攻擊，巴勒斯坦支持者將一箱活老鼠扔進店內，嚇得顧客驚慌逃竄。(影片截圖)

每日郵報報導，以色列與哈瑪斯10月7日爆發衝突，麥當勞以色列門市宣布免費供應以軍餐點，引發中東地區消費者不滿抵制，多間門市慘遭砸店；如今怒火延燒到英國，當地時間10月31日晚間，伯明罕一間門市再傳遭「鼠軍」攻擊，巴勒斯坦支持者將一箱活老鼠扔進店內，嚇得顧客驚慌逃竄。

萬聖節當晚，社群流出一段影片，一名拍攝男子說「快看，有人的老鼠掉在店裡，到處都是老鼠」，前方的麥當勞員工拚命控制地上亂竄的活老鼠，而有一部分已經被圍在塑膠箱。畫面一度切換為前鏡頭，而該拍攝者疑似就是惡作劇元凶。

其實這並非伯明罕地區的麥當勞頭一次遭老鼠攻擊，就在前一日，一名巴勒斯坦支持者將數十隻活老鼠塗上巴勒斯坦國旗顏色並扔進另家門市，接著大吼「FXXK以色列」離開餐廳。

巴勒斯坦 麥當勞 以色列

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