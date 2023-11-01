全球首國…玻利維亞控斷交以色列 痛斥屠殺

玻利維亞總統阿爾斯領導的左翼政府10月31日宣布正式與以色列斷交，成為以哈衝突以來全球首個和以色列斷交的國家。（路透）

英國衛報報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日突襲以色列 造成1400人喪生，以色列旋即回以報復空襲，近日又展開地面入侵行動，導致加薩 走廊死亡人數急遽上升，對此玻利維亞10月31日召開記者會指控以色列犯下戰爭罪和危害人類罪，並宣布正式與以色列斷交，成為以哈衝突以來全球首個和以色列斷交的國家。

玻利維亞左翼總統阿爾斯（Luis Arce）內閣官員泊拉達（María Nela Prada）10月31日下午在記者會上宣布，「玻利維亞呼籲以色列立即停火，軍事行動已造成上千巴勒斯坦平民枉命以及不計其數的人流離失所。」

玻利維亞外交副部長馬洽卡（Freddy Mamani Machaca）表示，斷交代表「對於以色列軍方以不成比率的方式侵略加薩、威脅國際社會和平與安全的否認和譴責」。

10月稍早，玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）出於「針對巴勒斯坦人犯下的暴行」，呼籲政府和以色列斷交，且要求將以色列納入「恐怖主義國家」，並抨擊以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）及其「共犯」犯下種族屠殺與戰爭罪，應受到國際刑事法庭檢控。

此次斷交並非無前例可循。2009年，以色列入侵加薩走廊，時任總統莫拉萊斯領導的左翼政府同樣宣布與以色列斷交，直到2020年右翼政權阿涅斯（Jeanine Anez）才宣布兩國恢復邦交。

然而，玻利維亞並非唯一一個對以色列行動表達憤怒的南美國家，哥倫比亞和巴西 先前均公開指責以色列罔顧人命。

另一方面，巴西外交部長維艾拉10月30日在聯合國安理會緊急會議上表示，安理會在化解以色列和哈瑪斯戰爭問題上缺乏共識和行動力，是一種「恥辱」。

控制加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日突襲以色列引爆新一輪戰事。最近幾周，聯合國安理會否決了四項試圖解決衝突的提案，俄羅斯提出二項，美國和巴西各提出一項。由於常任理事國俄羅斯、中國和美國對先前的決議動用否決權，安理會的十個非常任理事國已開始製定新草案，希望能夠達成共識。最新決議草案譴責「哈瑪斯令人髮指的恐怖攻擊」，呼籲「立即進行人道主義停戰」。

巴西是安理會10月輪值主席國，試圖在任期結束前爭取各成員國為以哈雙方達成停火協議而努力，但維艾拉指出，由於安理會內部，特別是一些常任理事國之間的分歧，不斷利用安理會實現自身利益，而不是將保護平民置於首位，所以仍處於僵局。

維艾拉說，加薩走廊正遭受以色列猛烈轟炸，從任何人類角度和國際人道主義來看，都是令人震驚和站不住腳的，但他強調「沒有任何理由可以解釋哈瑪斯的恐怖主義行動」。

維艾拉說，巴西對衝突的立場明確，主張立即釋放所有人質並結束任何形式的暴力，以便向加薩人民提供人道主義援助。

維艾拉警告說，「安理會無所作為的代價，高得令人無法接受。人質家屬日益增加的緊迫性以及加薩平民難以忍受的痛苦不容小覷，停止敵對行動符合衝突雙方平民的最佳利益」。

他還強調，各國有權利和義務保護其公民，但要遵守國際法和國際人道主義法，「保護一國人民的權利和義務，絕不能以更多的平民死亡和更多的民用基礎設施遭到破壞為代價，巴西強烈譴責不分平民和士兵的行動」。