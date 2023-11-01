我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

全球首國…玻利維亞控斷交以色列 痛斥屠殺

編譯盧思綸 / 綜合31日電
玻利維亞總統阿爾斯領導的左翼政府10月31日宣布正式與以色列斷交，成為以哈衝突以來全球首個和以色列斷交的國家。（路透）
玻利維亞總統阿爾斯領導的左翼政府10月31日宣布正式與以色列斷交，成為以哈衝突以來全球首個和以色列斷交的國家。（路透）

英國衛報報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日突襲以色列造成1400人喪生，以色列旋即回以報復空襲，近日又展開地面入侵行動，導致加薩走廊死亡人數急遽上升，對此玻利維亞10月31日召開記者會指控以色列犯下戰爭罪和危害人類罪，並宣布正式與以色列斷交，成為以哈衝突以來全球首個和以色列斷交的國家。

玻利維亞左翼總統阿爾斯（Luis Arce）內閣官員泊拉達（María Nela Prada）10月31日下午在記者會上宣布，「玻利維亞呼籲以色列立即停火，軍事行動已造成上千巴勒斯坦平民枉命以及不計其數的人流離失所。」

玻利維亞外交副部長馬洽卡（Freddy Mamani Machaca）表示，斷交代表「對於以色列軍方以不成比率的方式侵略加薩、威脅國際社會和平與安全的否認和譴責」。

10月稍早，玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）出於「針對巴勒斯坦人犯下的暴行」，呼籲政府和以色列斷交，且要求將以色列納入「恐怖主義國家」，並抨擊以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）及其「共犯」犯下種族屠殺與戰爭罪，應受到國際刑事法庭檢控。

此次斷交並非無前例可循。2009年，以色列入侵加薩走廊，時任總統莫拉萊斯領導的左翼政府同樣宣布與以色列斷交，直到2020年右翼政權阿涅斯（Jeanine Anez）才宣布兩國恢復邦交。

然而，玻利維亞並非唯一一個對以色列行動表達憤怒的南美國家，哥倫比亞和巴西先前均公開指責以色列罔顧人命。

另一方面，巴西外交部長維艾拉10月30日在聯合國安理會緊急會議上表示，安理會在化解以色列和哈瑪斯戰爭問題上缺乏共識和行動力，是一種「恥辱」。

控制加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日突襲以色列引爆新一輪戰事。最近幾周，聯合國安理會否決了四項試圖解決衝突的提案，俄羅斯提出二項，美國和巴西各提出一項。由於常任理事國俄羅斯、中國和美國對先前的決議動用否決權，安理會的十個非常任理事國已開始製定新草案，希望能夠達成共識。最新決議草案譴責「哈瑪斯令人髮指的恐怖攻擊」，呼籲「立即進行人道主義停戰」。

巴西是安理會10月輪值主席國，試圖在任期結束前爭取各成員國為以哈雙方達成停火協議而努力，但維艾拉指出，由於安理會內部，特別是一些常任理事國之間的分歧，不斷利用安理會實現自身利益，而不是將保護平民置於首位，所以仍處於僵局。

維艾拉說，加薩走廊正遭受以色列猛烈轟炸，從任何人類角度和國際人道主義來看，都是令人震驚和站不住腳的，但他強調「沒有任何理由可以解釋哈瑪斯的恐怖主義行動」。

維艾拉說，巴西對衝突的立場明確，主張立即釋放所有人質並結束任何形式的暴力，以便向加薩人民提供人道主義援助。

維艾拉警告說，「安理會無所作為的代價，高得令人無法接受。人質家屬日益增加的緊迫性以及加薩平民難以忍受的痛苦不容小覷，停止敵對行動符合衝突雙方平民的最佳利益」。

他還強調，各國有權利和義務保護其公民，但要遵守國際法和國際人道主義法，「保護一國人民的權利和義務，絕不能以更多的平民死亡和更多的民用基礎設施遭到破壞為代價，巴西強烈譴責不分平民和士兵的行動」。

以色列 加薩 巴西

上一則

俄烏戰像「貓咪打架」？ 日雜誌道歉

下一則

韓擊劍選手控被「惡魔」騙婚 財閥第3代男友竟是女生

延伸閱讀

哈瑪斯放話：未來幾天將釋放外籍人質 加薩會變以軍墳場

哈瑪斯放話：未來幾天將釋放外籍人質 加薩會變以軍墳場
消滅哈瑪斯之後呢？美國、以色列考慮在加薩派遣維和部隊

消滅哈瑪斯之後呢？美國、以色列考慮在加薩派遣維和部隊
以色列證實空襲難民營 聲稱擊斃哈瑪斯指揮官

以色列證實空襲難民營 聲稱擊斃哈瑪斯指揮官
獲哈瑪斯釋放18歲少女 已返抵芝加哥

獲哈瑪斯釋放18歲少女 已返抵芝加哥

熱門新聞

一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

2023-10-26 02:27
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全