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平壤相繼關駐外機構 南韓：恐因缺資金

編譯中心／綜合31日電
西班牙人民共產黨文件顯示，北韓已關閉設在西班牙的大使館；圖為北韓駐西班牙大使館門前，一名使館職員曾阻止記者拍照。（韓聯社資料照片）
西班牙人民共產黨文件顯示，北韓已關閉設在西班牙的大使館；圖為北韓駐西班牙大使館門前，一名使館職員曾阻止記者拍照。（韓聯社資料照片）

南韓統一部官員10月31日表示，北韓近期接連關閉駐非洲外交機構，或歸因於國際社會加大對朝制裁力度，導致北韓創匯受阻而無法籌措駐外公使館運營費用；無獨有偶，西班牙人民共產黨（PCPE）11月1日在官網公開的外交照會文件顯示，北韓已關閉設在西班牙的大使館。

韓聯社報導，北韓近期關閉駐烏干達和安哥拉公使館，並向中方通報關於關閉其駐香港總領事館的方針。據統一部表示，北韓原駐外公使館有53家。

而北韓駐西班牙大使館臨時代辦10月26日告知，北韓撤回外交使節團的消息，有關業務將轉由北韓駐義大利大使館負責；照會未涉及北韓關閉使館的理由和具體詳情。

報導指出，不少北韓駐外公使館惡意利用外交官豁免權和外交郵袋，以走私等非法交易籌措駐外公使館的運營費用；尤其是，北韓駐非洲公使館通過承建銅像、出口武器、派遣醫療人員等渠道創匯，但隨著國際社會加強對朝制裁，北韓創匯活動出現差池。

另一方面，南韓外交部就2024年度預算案中有關保護脫北者的預算較今年縮減一事表示，正努力促成相關預算增加。

南韓外交部副發言人李駐一（音譯）10月31日在例行記者會上表示，政府正努力推動增加預算，從而確保脫北者的保護和移送工作不受影響。

據南韓政府向國會提交的2024年度預算案，有關保護脫北者的預算僅14.54億韓元（約110萬美元），較今年16.15億韓元減少約10%。據悉，隨著新冠疫情常態化和北韓封鎖邊境，脫北者人數有所減少，今年預算出現剩餘，南韓政府在編製明年預算時進行了刪減。

但有觀點指出，北韓已於今年9月3日時隔8個月開放邊境，脫北者人數可能會增加，預算案未充分考慮該情況。據此，南韓外交部改變立場，爭取在國會審議階段促成脫北者預算增額。

此前，南韓外長朴振10月27日在出席南韓國會外交統一委員會綜合監查會接受質詢時表示，已向中國外長王毅傳達了不應將脫北者強制遣返回北韓的立場。當被問及「政府是否因對華關係考慮難以向中方明確表態」時，朴振表示，對華關係很重要，但脫北者問題涉及國際人權問題。

朴振說，中國將脫北者視為「非法越境者」，南韓將脫北者視為本國公民。他提出，「我們將採取更加積極主動的立場，盡最大努力防止強制遣返脫北者」。

北韓 預算 南韓

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