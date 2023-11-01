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韓擊劍選手控被「惡魔」騙婚 財閥第3代男友竟是女生

中央社／首爾31日專電
南韓退役女子擊劍國手南賢喜的新對象被爆詐欺嫌疑。(新華社)
南韓退役女子擊劍國手南賢喜的新對象被爆詐欺嫌疑。(新華社)

南韓退役女子擊劍國手南賢喜不久前公布離婚並有再婚對象的消息，沒想到對方接連被爆出詐欺嫌疑，甚至連性別都作假；警方今天逮捕她，並著手調查南賢喜是否與她合夥詐欺。

南賢喜今年8月公布離婚消息，10月23日透過社群網路宣布即將再婚的消息，之後接受媒體訪問時透露對方為財閥第3代，過去曾為馬術選手，但19歲就因傷退役，目前從事教育相關IT業工作，兩人是在今年初因業務關係認識。

怎料在這項喜訊曝光後不久，相關報導接連出現對南賢喜未婚夫全清祖（音譯）的質疑與爆料留言，包括財閥第3代身分、工作、甚至性別。身高目測只有160多公分的全清祖骨架、臉部線條都很女性化，喉結也不明顯，與南賢喜的情侶鞋被搜出是只推出女版的款式。

關於全清祖的爆料不斷，南賢喜在發表喜訊的短短3天後就表示兩人已分手，並控告全清祖跟蹤及騷擾她與家人。

韓媒News1報導，警方以現行犯逮捕全清祖並進行身分調查，確認全清祖身分證上的性別確實為女性。

同時，首爾江西區議會議員金珉錫（音譯）接獲關於全清祖誘騙被害人借貸的舉報，25日以詐欺及詐欺未遂罪嫌向警方告發全清祖。警方另外也接獲報案，稱全清祖今年8月以投資開發應用程式為由，向一名被害人詐取2000萬韓元。

警方今天已取得法院批准逮捕全清祖，並對其住所進行扣押搜查。

對於主張自己也是被害人的南賢喜，警方將調查兩人是否可能共謀詐欺。

南賢喜30日上廣播節目時稱全清祖為「惡魔」，主張不只自己被騙，他的家人親友也受害，全清祖利用南賢喜母親、親戚及學院老師等周遭親友的名義，「拿去做了一些事」。全清祖則對媒體表示，南賢喜今年2月就已經知道自己的真實身分，包括她並非財閥第3代的事實。

詐欺 投資 教育

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