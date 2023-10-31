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加薩南北同時交火 哈瑪斯稱回敬以軍機關槍、自製飛彈

編譯盧思綸 / 即時報導
哈瑪斯卡薩姆旅和以色列在加薩南北交火，哈瑪斯稱朝以軍發射自製反坦克飛彈。（路透）
哈瑪斯卡薩姆旅和以色列在加薩南北交火，哈瑪斯稱朝以軍發射自製反坦克飛彈。（路透）

路透報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）和以色列分別在加薩南北地區交火，哈瑪斯軍事組織卡薩姆旅（al-Qassam）稱朝以軍發射自製反坦克飛彈。

卡薩姆旅表示，以色列軍隊入侵加薩南部，「哈瑪斯以機關槍掃射回擊，並使用105公厘口徑雅辛飛彈（al-Yassin 105 missiles）攻擊四輛敵軍用車。」雅辛飛彈是哈瑪斯自製反坦克飛彈。

此外，雙方也在加薩西北方陷入交戰，卡薩姆旅使用自製飛彈攻擊兩部以軍坦克和裝甲推土機。

路透無法核實交火消息，以軍尚未回應。

目擊者表示以色列軍方瞄準加薩南北通行的主要道路，並且從兩個方向同時攻擊加薩市。

以色列軍方稍早宣布在夜間行動中成功解救一名遭俘的以色列女兵。

另一方面，以色列總理內唐亞胡30日表示，以色列不同意停火，除非殲滅哈瑪斯為止，「叫以色列停火就是叫以色列投降，向哈瑪斯投降、向恐怖主義投降、向暴行投降，絕對不可能。」

加薩衛生當局表示，衝突發生以來已經有8306名巴勒斯坦人喪生，其中3457人是兒童；聯合國表示加薩約230萬平民，其中超過140萬人流離失所。

以色列 加薩 哈瑪斯

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