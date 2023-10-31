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吸外國人才 日本擬放寬創業簽證

編譯中心╱綜合30日電
日本可望放寬外國創業者簽證，未來不具經營、投資公司者可留居至多兩年，盼減輕創業初期負擔，引進國際人才提振國內經濟。(路透)
日本可望放寬外國創業者簽證，未來不具經營、投資公司者可留居至多兩年，盼減輕創業初期負擔，引進國際人才提振國內經濟。(路透)

日本政府可望放寬外國創業者簽證，未來不具經營和投資公司行號地點可留居至多兩年，盼減輕創業初期負擔，引進國際人才提振國內經濟。

日經亞洲報導，外國人在日本創業通常需要取得「經營管理」簽證，而根據現行規定，取得該簽證的條件是設立公司行號且投資500萬日圓(約3.4萬美元)以上資金，或者雇用2名以上全職員工。

這樣的條件不免令剛起步甚至尚未營利的公司打退堂鼓，不過有了2年寬限期，外籍投資創業者則可全心全意發展事業。

除此之外，取消地點限制後，在日大專院校留學生亦有望自行創業。

就日本入國管理局截至今年6月統計，現在約3萬5000名持創業簽證的外籍人士，約2015年的2倍。儘管人數上有所成長，日本政府亦認為現行制度對外籍創業者仍多有限制。

報導指出，在新政策下，現行兩個支援創業的項目將會合併，包括一項2015年開始實施，讓外國人在13個特定區域創業的便利化措施，該政策至今年4月已批准逾380人申請，大部分創業地點位於東京、福岡等大城市，中小城市仍較難吸引外國人才。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，在24個新創投資目的地中，日本排名第21，屬於後段班。

綜合在日本創業的困難包括開戶、新創市場不活絡以及語言障礙。

日本 投資 簽證

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