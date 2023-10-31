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加薩被殺童3周逾3400人 超過全球1年總和

編譯中心╱綜合30日電
根據統計，加薩近三周被殺童，已超過全球近三年每年死於各地衝突的兒童總數；圖為加薩孩子在醫院接受治療。(美聯社)
根據統計，加薩近三周被殺童，已超過全球近三年每年死於各地衝突的兒童總數；圖為加薩孩子在醫院接受治療。(美聯社)

以哈衝突造成大量兒童傷亡，聯合國兒童基金會30日表示，加薩每天有逾420名兒童受傷或死亡；非政府組織救助兒童會表示，近3周在加薩被殺的兒童逾3400名，超過近3年來衝突地區每年的兒童死亡數。

綜合外電報導，哈瑪斯衛生部30日公布，加薩自10月7日爆發衝突以來已逾8306人被殺，兒童死亡人數累計3457名，逾6300名兒童受傷，另外在約旦河西岸，也至少有37名兒童死亡；而根據聯合國的武裝衝突與兒童報告顯示，2020年起3年來，被殺兒童人數分別為2674、2515和2985人。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處指出，加薩近七成的罹難者都是婦孺，他指3周內有逾3400名兒童在加薩被殺，這個數字已超越2019年以來，世界衝突地區每年被殺害兒童的總數，強調這不可能是附帶損害，指出以色列正實施集體懲罰。

另外，在約旦河西岸被占領區，至少37名兒童喪命。

救助兒童會巴勒斯坦地區總監Jason Lee強調，「死一個兒童都嫌太多」，停火是唯一確保巴人兒童安全的辦法，國際社會須重視人民先於政治。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處負責人羅素（Catherine Russell）表示，以哈衝突的「真正代價」是這些枉命的孩子，他們不該是「附帶損害」，以色列的報復行動是「連坐」。

國際刑事法院（ICC）檢察官卡里姆汗（Karim Khan）視察加薩與埃及接壤的拉法口岸後，表示會「積極調查」10月7日起在以色列、加薩和西岸發生的任何戰爭罪行，包括違反《日內瓦公約》的阻撓救援物資供應、脅持人質，無論犯罪者是以色列人還是巴勒斯坦人。

此外，加薩當局30日表示，自以色列發動對加薩的轟炸與攻勢以來，加薩走廊已經有逾8300人死亡，單日新增逾300死；巴勒斯坦自治政府也表示，這波衝突爆發後西岸地區已經喪生逾百人。

以色列政府表示，在10月7日的哈瑪斯越境恐怖攻擊事件中，以色列有超過1400人死亡，目前已經查明至少239人被綁架到加薩地區。

以色列不斷警告包含加薩市在內的加薩北部居民撤往南部，但仍有大批民眾留在加薩市內，深怕流離失所，或者是害怕前往南方的途中遭到攻擊。隨著以軍地面部隊進入加薩，空中轟炸持續不斷，加薩的傷亡數字顯然將再繼續升高。

以色列26日空襲加薩走廊南部甘尤尼斯(Khan Younis)後，巴勒斯坦人在被...
以色列26日空襲加薩走廊南部甘尤尼斯(Khan Younis)後，巴勒斯坦人在被摧毀的建築物中找尋生還者。(美聯社)

加薩 以色列 巴勒斯坦

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