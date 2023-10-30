援資車隊進加薩 聯合國：33車規模近期最大

聯合國今表示，有超過30輛載有人道援助物資的卡車昨天進入加薩，這是1個星期前陸續重新開始運送相關物資以來，前往那個飽受戰爭蹂躪巴勒斯坦自治區的最大一支車隊。圖為10月28日，聯合國援助物資裝上卡車，分發給巴勒斯坦家庭和流離失所家庭。（Getty Images）

聯合國 今天表示，有超過30輛載有人道援助物資的卡車昨天進入加薩 （Gaza ），這是1個星期前陸續重新開始運送相關物資以來，前往那個飽受戰爭蹂躪巴勒斯坦自治區的最大一支車隊。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，載有水、食品、醫療用品的33輛卡車，已於昨天經由與埃及接壤的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）進入加薩。

聯合國人道事務協調廳今天一早發布加薩最新情況報告說：「這是人道主義援助物資10月21日恢復有限度的運送以來，最大規模的救援物資運送行動。」

報告指出，自從對有240萬人、擁擠的加薩恢復有限度的物資運送以來，迄今已有117輛卡車經過境點進入加薩，該地區面臨以色列 的圍困及無情轟炸。

在被圍困之前，每天約有500輛載有援助物資和其他貨物的卡車進入加薩。

以色列官員稱，哈瑪斯（Hamas）武裝分子10月7日從加薩衝過邊界殺害了1400人，其中大多為平民，並綁走230人充當人質。對此，以色列圍困加薩並實施大規模轟炸，進行報復。

哈瑪斯治下的的加薩衛生部表示，以色列的襲擊已奪走逾8000人的性命，其中一半是兒童。

加薩數以千計的建築被夷為平地，超過一半的人口流離失所。

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對以色列加大在加薩的軍事行動示警，他警告說：「全世界正在目睹一場人道主義災難。」

一名不願透露身分的美國政府官員昨天表示，以色列承諾每天允許100輛運送援助物資的卡車進入加薩。聯合國已表示，每天100輛卡車才能滿足加薩最基本的需求。

對最新一次人道主義援助物資送抵，聯合國人道事務協調廳表示欣慰，但強調「還需要定期提供更多援助，以防止嚴峻的人道主義局勢進一步惡化，出現包括內亂在內的問題」。

「尤其，用於讓醫療設備、飲水和衛生設備運轉的燃油，是最迫切需要的。」

根據聯合國人道事務協調廳，目前為止，獲准進入的117輛卡車中，有70輛運送醫療用品，60輛帶了食品、營養品。

只有13輛載了水和衛生用品。

以色列禁止載運一切的燃料，聲稱那是因為哈瑪斯將會利用那些燃料來製造武器和爆裂物。