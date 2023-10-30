以哈戰事衝擊跨國大公司 航空業者、供應商受影響

美國公民16日在以色列北部海法港踏上美國海洋迎風號遊輪。(歐新社)

以哈戰爭爆發，世上一些知名的跨國企業已經看到該地區業務，受戰事發展而影響其財務前景。動亂影響每件事，從廣告收入、觀光旅遊、到供應鏈 等方方面面。這還算早期階段，國際社會要求停火的呼聲遭拒絕後，各國領導人擔心衝突進一步激化。

CNBC報導，美國聯合航空公司第4季業績可能因為特拉維夫航線停飛長短導致虧損幅度不一的表現。該公司調整後的新EPS遜於分析師預期。

美聯航除外，還有達美航空、美國航空等，也隨著衝突擴大匆忙更改航班安排。值得注意的是以色列 航空EI AI表示，今年將打破40多年來遇猶太 安息日會停飛的傳統，協助載運散居海外的以色列預備役人員回國。

整個旅遊業，企業領導人都在關注此戰。飛機制造商波音公司提出監管報告表示，衝突不只影響航空業者，可能還有供應商。

Royal Caribbean郵輪公司執行長Jason Liberty周四透過電話會議表示，第4季約有1.5%的運力計劃訪問以色列。部分航班現在必須改靠以國北部的海法。

這家公司也向美國免費提供旗下海洋迎風號（Rhapsody of the Seas），以協助撤退美僑。介於改變行程和船隻供美方徵用，該公司估計對EPS影響是5美分，預計調整後今年EPS在6.58美元至6.63美元間。

科技業預料衝突將影響勞動力、廣告支出和供應鏈。Snap發布財報時表示，戰爭爆發後，「大量品牌導向的廣告活动 」支出暫停，本季營收受壓。雖說有部分喊停的活動現已恢復，但也看到其他原本沒停的廣告現在卻暫停。Snap說，「戰爭有不可預測性」，令本季提出正式財測「太不謹慎」。

Meta財務長Susan Li上周三說，臉書和Instagram的母公司已經看到本季以來廣告支出放緩，與衝突爆發時間有關。過去，支出降溫與衝突開始的時間也一致，比如去年的俄烏戰爭。Li表示會持續關注，「現已將最新趨勢和廣告商反應以前景說明，未來應該會再反映出更大的不確定性和波動性。」

根據Align Technology財務長John Morici，衝突帶來的不確定性和潛在供應鏈問題料將增加不利因素。第4季的營運利潤率， 經一般公認的會計準則調整後，應較前一季下降，因公司提供遣散費以調整員額變化。

另根據華爾街日報，一家在以色列但距離加薩邊境不遠的工廠SodaStream，猶太人和阿拉伯人多年來一直在此併肩工作，為全球家庭製造汽水機，但戰事使他們之間的和諧備受考驗。

在SodaStream任職13年的回收經理Nabil Bsharat自7日哈馬斯突襲以色列之後，無法自約旦河西岸進入工廠所在的內蓋夫沙漠上班，他說，「現在雙方都受到傷害。希望我們能重歸於好。如果不那樣做，會是重大錯誤」。該公司目前正常出勤的員工僅平時的三分之二。缺勤者包括在突襲中喪生或刼為人質者。而西岸的巴勒斯坦員工因邊境關閉無法到班。

國際衝突爆發，業績經火的少不了防務公司。美國最大炮彈生產通用動力公司（General Dynamics）正加緊生產火炮，以滿足俄烏戰爭需求。月產量由14,000枚增加到了100,000枚。該公表示，「以色列局勢只會給需求帶來增產壓力」。