第3輪烏克蘭和平會談 中俄缺席

第三輪烏克蘭 問題國際會議28日起一連兩日在馬爾他閉門舉行，與會國由第一次丹麥哥本哈根舉行時的15國增至這次的66國，包括沒有公開譴責俄軍侵烏的南非、印度，以及拒絕軍援烏克蘭或制裁俄羅斯的巴西。中國則有別於8月在沙烏地阿拉伯吉達舉行的上一次會議，這次選擇不出席，俄羅斯則繼續不獲邀請。俄羅斯外交部發言人26日斥此會議為「公然反俄場合」，無助解決和平，只會適得其反。

美國之音引述法新社報導，烏克蘭希望把世界焦點從以哈衝突扳回烏戰，爭取與會國支持烏克蘭總統澤倫斯基 提出的「十點停戰計畫」，會議首日集中討論恢復烏克蘭領土完整、核安全、能源安全、糧食安全、釋放戰俘和被驅逐者等5個重要領域。澤倫斯基在社交媒體發表聲明說，66個國家參加會談，證明他的計劃「已逐漸成為全球性」。

籌辦方希望會後有聯合聲明，惟此前兩輪在哥本哈根和吉達舉行的烏克蘭問題會議，會後皆無共同聲明。

俄羅斯總統普丁盟友、白俄羅斯 總統盧卡申柯28日表示，俄烏戰爭前線陷入僵局，雙方需要坐下來談判以結束衝突。

據路透引述美國白宮指出，俄軍本周繼續在烏克蘭東部城鎮阿夫迪夫卡附近推進，損失慘重，但烏克蘭前線也幾乎沒什麼進展。