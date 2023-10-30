我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不給糖就搗蛋」能玩到幾歲？ 青少年也想玩

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

前英相強生新職 新聞頻道主持人

編譯中心／綜合29日電
英國前首相強生。（路透）
英國前首相強生。（路透）

綜合多家英媒報導，英國前首相強生(Boris Johnson)在社交媒體上發布影片，證實將加入英國GB News新聞頻道，成為一名新聞主持人。

綜合多家英媒報導，強生表示，將以主持人、節目製作人以及評論員的身分加入英國GB News新聞頻道。「我很高興地說，我很快就會加入GB News。」強生說。

英國GB News新聞頻道稱，強生將在明年加入，他將在該頻道對英國和美國大選的報導中扮演關鍵角色。 

強生在從政之前擔任過記者和專欄作家，在擔任國會議員和倫敦市長期間為「每日電訊報」撰寫專欄。

英國廣播公司預計，強生將幫助GB News新聞頻道提高一些收視率。強生沒透露自己的薪水，但預計會達到六位數英鎊。 

強生2019年7月至2022年9月任英國首相。今年2月，鮑里斯·強生曾表示，他有意競選北約秘書長一職。

北約

上一則

印尼玻璃橋碎 遊客墜落1死3傷

下一則

梨泰院慘劇追悼會韓總統拒出席 活動成政治角力場

延伸閱讀

眾院議長強生放話本周推援以專款 不提與烏克蘭、台灣包裹援助

眾院議長強生放話本周推援以專款 不提與烏克蘭、台灣包裹援助
眾議院新任議長強生 赴白宮晤拜登商援以烏

眾議院新任議長強生 赴白宮晤拜登商援以烏
蓋茨沾光：強生當選 MAGA興起

蓋茨沾光：強生當選 MAGA興起
誰是強生？ 參院共和黨人：不認識 沒見過

誰是強生？ 參院共和黨人：不認識 沒見過

熱門新聞

以色列南部邊境城Sderot，居民疏散90%，商店成排關門。（歐新社）

戰爭重創以國經濟 旅遊業訂單多取消 但有1行業成長

2023-10-23 20:54
一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
以色列總理內唐亞胡（右）和長子亞伊爾（左）2020年1月在特拉維夫合照。亞伊爾滯留美國佛州邁阿密，沒有回國共赴國難，引發抨擊。（美聯社）

徵召逾30萬預備軍人…總理兒子卻滯美不歸？引返鄉參戰以色列人不滿

2023-10-24 07:13
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

2023-10-26 02:27
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅