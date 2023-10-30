前英相強生新職 新聞頻道主持人
綜合多家英媒報導，英國前首相強生(Boris Johnson)在社交媒體上發布影片，證實將加入英國GB News新聞頻道，成為一名新聞主持人。
綜合多家英媒報導，強生表示，將以主持人、節目製作人以及評論員的身分加入英國GB News新聞頻道。「我很高興地說，我很快就會加入GB News。」強生說。
英國GB News新聞頻道稱，強生將在明年加入，他將在該頻道對英國和美國大選的報導中扮演關鍵角色。
強生在從政之前擔任過記者和專欄作家，在擔任國會議員和倫敦市長期間為「每日電訊報」撰寫專欄。
英國廣播公司預計，強生將幫助GB News新聞頻道提高一些收視率。強生沒透露自己的薪水，但預計會達到六位數英鎊。
強生2019年7月至2022年9月任英國首相。今年2月，鮑里斯·強生曾表示，他有意競選北約秘書長一職。
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We’re delighted to announce some very exciting news…https://t.co/BRg8ZgTy1X pic.twitter.com/FD0wz0Urkt— GB News (@GBNEWS) October 27, 2023
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