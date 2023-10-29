路透記者黎巴嫩殉職 無國界記者組織：採訪車遭鎖定攻擊

圖為路透攝影記者阿布杜拉2月赴土耳其工作。（路透）

無國界記者組織在今天公布的調查中指出，兩週前一名路透記者在黎巴嫩南部採訪時喪生、其他記者受傷的事件為蓄意攻擊。不過這項調查結論沒有直接點名以色列 部隊。

法新社報導，路透攝影記者阿布杜拉（Issam Abdallah）13日在黎南阿瑪阿沙布村（Alma Al-Shaab）遇襲殉職。另外6名記者在同一起事件中受傷，包括兩名法新社記者，其中一人身受重傷。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）指出：「初步調查結果顯示，這群記者不是那起射擊事件的連帶受害者。車身標示『記者』（press）的其中一部車輛遭到鎖定，而且很明顯地，在這部車旁邊的一群人都是記者。」

這群記者認為，他們遭到從以色列方向射出的砲火擊中。

無國界記者組織的初部調查結果沒有明確指責以色列部隊，但表示，根據彈道分析，砲彈來自東方，那是以色列邊境的方向。

無國界記者組織調查確認，相隔37到38秒的兩次襲擊擊中7名記者已經待了超過一個小時的地點。其中第一次襲擊造成阿布杜拉死亡；更具威力的第2次襲擊造成半島電視台（Al Jazeera）使用的車輛起火燃燒，導致數名記者受傷。

「在相隔如此短的時間內（僅30多秒），遭遇到來自相同方向、針對相同地點的兩次襲擊，這清楚說明那是精準鎖定之舉。記者們遭到誤認為戰鬥人員的可能性不高，尤其他們沒有進行掩蔽：為了擁有清晰視野，他們已經待在山頂空曠地區超過一個小時。」

同時，記者身穿的防彈背心上，以及附近車輛車身上也都標示「記者」。

根據無國界記者組織對兩名記者進行訪談顯示，一架以色列直升機曾經於襲擊之前數秒鐘飛越現場上空。

無國界記者組織表示，仍會繼續針對這起事件進行調查。

黎巴嫩當局指控上述襲擊是以色列所為。以色列軍方表示，正就這起致命襲擊進行調查。

法新社正就這起事件展開調查，並且要求以色列和黎巴嫩對本案深入追查。路透也呼籲以色列迅速展開全面性調查。