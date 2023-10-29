土耳其建國百年逢加薩危機 厄多安喊剋帝國主義致勝

土耳其總統厄多安（右）和他的妻子於10 月29 日在伊斯坦堡瓦赫德丁大廈慶祝土耳其共和國成立 100 週年。（歐新社）

土耳其 今天建國百年慶祝因以色列在加薩走廊（Gaza Strip）升高對巴勒斯坦 伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）的戰爭而蒙上陰影，總統厄多安 （Recep Tayyip Erdogan）矢言力抗「帝國主義」勢力。

法新社報導，厄多安是一整天各式活動的主角，這些活動一方面向共和國國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）致敬，同時宣揚以伊斯蘭主義為根基的正義發展黨（AKP）自從2002年執政以來的政績。

厄多安在首都安卡拉的國父陵寢向凱末爾靈柩獻花圈後說：「我們國家交到可靠的人手中，您可以安息。」

「我們將成功而且勝利，這是沒有任何帝國主義者能夠阻擋的。」

凱末爾於第一次世界大戰後驅逐侵略勢力、在鄂圖曼帝國廢墟上建立全新國家，受到土耳其社會各階層尊崇。

土耳其共和國成立時學習西方，採取政教分離，試圖在多元民族基礎上創立一個現代化的新身分。土耳其後來成為美國領軍的北大西洋公約組織（NATO）中重要成員，也是中東地區民主希望的燈塔。

然而，在這個絕大多數人口信奉伊斯蘭教的國家，凱末爾在社會和地緣政治轉型上的影響，於建國百年的今天造成分歧，也給土耳其政治帶來壓力。

厄多安領導保守派正義發展黨，利用這些分歧取代了凱末爾的共和人民黨（CHP）執政，過去十年不斷地在測試土耳其的世俗傳統和對西方關係。

厄多安以校閱100艘海軍軍艦通過博斯普魯斯海峽（Bosporus）結束百年國慶活動之際，戰鬥噴射機在空中進行特技表演。

他在全國演說中指出：「土耳其是個幫助一無所有者的國家，從巴爾幹半島（Balkan）到高加索地區（Caucasus），從巴勒斯坦到任何有需要的地方。（伊斯坦堡的）巴勒斯坦集會也是這其中一環。」