金融時報：以軍發動猛烈地面攻擊一天後 已占領加薩北部大片地區

英國金融時報報導，以色列軍隊在發動猛烈地面攻擊的一天後，已占領加薩走廊北部一大片地區。圖為一輛在加薩邊界準備進攻的以色列坦克。（歐新社）

英國金融時報報導，以色列 軍隊在發動猛烈地面攻擊的一天後，已占領加薩 走廊北部一大片地區。

以色列參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)中將表示，在大規模空中轟炸的掩護下，數十輛坦克、步兵和戰鬥工兵，已在加薩內部「穩定了他們的防線」。

他說，「這是一場分成多個階段的戰爭，今天我們進入下一個階段，要達成這場戰爭的目標，需要地面行動」。

以色列總理內唐亞胡28日在電視記者會上表示，「我們才剛開始」，內閣一致批准擴大地面行動，「我們將戰鬥，我們不會撤退...我們將消滅地上和地下的敵人。我們將戰鬥並贏得勝利。」

以色列退休 將領、軍事情報部門前首長亞德林(Amos Yadlin)表示，以色列並未如許多人預測的發動閃電戰，但仍然是早已預告的地面入侵的開始，目標是根除哈瑪斯。

他說，「這是一吋一吋，一米一米進展的低強度衝突，從昨晚開始。」

在以色列國防軍公布的影片中，以色列坦克在地中海沿岸靠近加薩遭封鎖圍牆作戰，並在其他地點集結。

其中一個畫面顯示，以色列坦克似乎接近貝特拉希亞村(Beit Lahia)，該村位於賈巴利亞(Jabalia)難民營的邊緣，人口稠密。以色列一再命令巴勒斯坦人在預期的地面行動之前逃到南方，地面行動可能會集中在加薩市。目前尚不清楚北部還有多少平民。