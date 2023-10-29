以色列人質被俘逾3週 家屬集合抗議高喊：現在帶他們回家

位處特拉維夫市中心、緊鄰以色列國防部的特拉維夫藝術博物館前廣場10天前就透過不同創意擺飾，聲援人質家屬。廣場上引人注目的大型LED紅色數字看板，提醒民眾人質危機已近22天。（中央社）

以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）的戰爭進入第4週，以色列展開第二階段進攻，擴大地面行動和砲擊。被哈瑪斯恐怖分子綁架的以色列人質家屬憂心親人安危，要求任何行動都應考慮人質的安全。

以色列特拉維夫藝術博物館 廣場昨天傍晚有大批群眾集結，由於以色列與哈瑪斯的戰火持續延燒，以色列人質被哈瑪斯帶走已逾3週，人質家屬帶領著現場的民眾不停高喊：「帶他們回家」、「現在」等口號。

一位以色列人質的母親昨天晚間，在人質代表與總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）開會後，在博物館前廣場上說：「（人質家屬與總理內唐亞胡）會議內容很明確，就是要求（以色列國防軍）任何行動都應考慮人質的安全。我們要求不採取任何危及家人生命的行動。，一舉一動都要顧及親人的安全。」

今年10月7日，以色列遭受建國以來最嚴重的恐怖攻擊，造成1400人以上死亡，5431人受傷，229人被擄為人質，其中包括高齡長者、幼童、青少年和婦女，被形容為以色列版的911事件。以色列立即宣戰，致力摧毀哈瑪斯，並救回被俘的人質。

隨著戰爭情勢持續升溫，以色列國防軍的地面攻擊行動也讓被俘人質的親人擔憂這些被哈瑪斯綁架藏匿在地下隧道裡的人質安危。229名被哈瑪斯恐怖份子綁架的人質家屬與支持群眾從前天開始動員，發起一系列的抗議與聲援行動。

另外，志工們也在不同城鎮設置各種擺設呈現被綁人質的海報，表達對人質的關注，提高民眾的意識。人質家屬代表昨天中午於特拉維夫藝術博物館廣場發表緊急聲明，強烈要求與以色列總理內唐亞胡和他的戰時內閣會談。

中央社記者傍晚近6時抵達特拉維夫藝術博物館廣場，了解人質家屬對政府的「無所作為」已失去耐心，並對政府未能及時通報他們有關人質被釋的最新進展提出抗議。人質家屬中午時也呼籲群眾於當天傍晚在特拉維夫藝術博物館前廣場聚集，支持家屬們的抗爭行動。

位處特拉維夫市中心、緊鄰以色列國防部的特拉維夫藝術博物館前廣場從10天前就逐漸透過不同藝術設計、人質的照片海報、一個安息日餐桌及其空寂座椅上等創意擺飾而變成了為人質發聲及支援人質家屬的主要中心。

廣場上最引人注目的是一超大型LED紅色字幕機看板上，顯示被俘人質的實況計時，提醒民眾人質危機已近22天。

中央社記者目擊藝術博物館廣場上，有些人手持人質海報，有些人在為人質祈安的布條上留言。廣場一邊已安排好座椅和平檯讓媒體錄影報導將要進行的人質家屬記者會，除了當地各個電視媒體、也有許多國際媒體在現場。

內唐亞胡回應人質家屬的要求，當天傍晚在特拉維夫會見大約10名人質家屬代表。出席會議的還有他的妻子薩拉．內唐亞胡（Sara Netanyahu ），交通部長芮格夫（Miri Regev）和人質和失蹤人員協調員赫許 （Gal Hirsch）。 據報導，內唐亞胡在會議上對家人說：「我們將盡一切可能將他們帶回家」。這是他自10月7日以來第二次與人質家屬舉行會談。

內唐亞胡與人質家屬的會議持續長達兩個小時，記者會改成8點召開，原本在廣場上與群眾一起等待會議報告的人質家屬逐漸失去耐心、開始發聲抗議，由廣場轉移陣地到街道上，交通了中斷。

民眾不停吶喊「帶他們回家」等口號。有些民眾甚至高舉「囚犯交換」海報，意指用在以色列監獄裡的巴勒斯坦囚犯交換人質。