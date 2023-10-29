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超過2千人登記參加 印度基督教團體聚會發生連環爆炸 已知1死36傷

編譯羅方妤／即時報導
印度南部城市科欽的基督教團體聚會29日發生連環爆炸案，救護車將傷者送醫。（美聯社）
印度南部城市科欽的基督教團體聚會29日發生連環爆炸案，救護車將傷者送醫。（美聯社）

路透報導，基督教團體「耶和華見證人」（Jehovah's Witnesses）29日在印度南部喀拉拉邦舉行禱告會，會場發生連環爆炸案，造成至少1死36傷。

當地媒體指出，這場為期三天的活動在該邦沿海城市科欽（Kochi）東北方10公里處卡拉馬斯塞爾伊的札姆拉會議中心舉行，有超過2000人登記參加。

喀拉拉邦首席部長維加揚表示，這是一起非常不幸的事件，警方非常嚴肅對待此事，他們正收集相關細節，但現在無法提供進一步詳細資訊。該邦工業部長拉傑夫則告訴記者，他無法立即確定爆炸原因，「目前正進行詳細調查，調查後才能知道爆炸原因」。

當地媒體「祖國報」報導，活動中心內至少發生三起爆炸，傷者已緊急送醫。「耶和華見證人」地區發言人斯里庫瑪告訴祖國報：「爆炸發生於一個禱告活動結束後的幾秒鐘。首次爆炸發生在大廳中央，又過了幾秒鐘，大廳兩側同時發生兩起爆炸。」

「耶和華見證人」1870年左右成立於美國，是國際基督教教派，以挨家挨戶傳福音聞名。他們聲稱在印度約有6萬名信徒。

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