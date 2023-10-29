促總理下台 孟加拉10萬人示威

孟加拉民族主義黨活動人士在達卡舉行的抗議活動中高喊口號。（美聯社）

孟加拉警方28日向首都達卡市中心的大批反對派支持者發射催淚瓦斯和橡皮子彈，以驅散一場針對總理的大規模抗議活動，據報1名警察和1名示威者在長達數小時的暴力衝突中喪生。

中央社引述法新社報導，孟加拉兩大反對黨的超過10萬名支持者走上達卡（Dhaka）街頭，要求總理哈希納（Sheikh Hasina）下台，以在中立政府的領導下舉行自由且公平的投票 。

主要反對黨「孟加拉民族主義黨」（BNP）在其臉書 專頁上發布的影片顯示，震撼彈接二連三地爆炸，路上冒出滾滾黑煙，數千人驚慌奔逃。

暴力事件在首都市中心的道路和小巷蔓延，警方發射催淚瓦斯和橡皮子彈，示威者則投擲石塊和磚塊反擊。

達卡市警察局發言人霍森說，有1名警察被殺，100多人受傷，「這名殉職員警的頭部被示威人士砍傷。 」

BNP則說，該黨的1名青年倡議人士在今天的衝突中被警察擊斃。

據報導，BNP和該國最大伊斯蘭政黨「伊斯蘭黨」（Jamaat-e-Islami）的抗議活動是今年迄今為止規模最大的一次。這顯示他們的抗議活動進入了新階段，因為大選即將在3個月內登場。

兩大反對黨都呼籲民眾響應29日的全國大罷工，以抗議警察暴力事件。

孟加拉建國者的女兒哈希納已執政15年，任內推動經濟快速成長，人均國內生產毛額（GDP）超過鄰國印度 ，但通貨膨脹率飆升，她的政府也被批評腐敗和侵犯人權。