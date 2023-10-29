哈薩克鋼鐵業巨擘礦場火災釀32死 總統下令接管

哈薩克中部加拉甘達州的柯斯登柯一處礦坑28日發生重大火災，造成多人傷亡。（Getty Images）

中亞國家哈薩克 一處礦坑28日發生重大火災，據哈斯阿克緊急應變部，目前已尋獲32具遺體，另有14人下落不明。緊急應變部補充說，「找到活著的機會很小」。

路透報導，營運該礦場的全球鋼鐵業龍頭阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）哈薩克分公司同日布聲明表示，哈薩克中部加拉甘達州（Karaganda）的柯斯登柯（Kostenko）礦場意外發生時有252人在現場工作，其中206人已撤離，18人尋求醫療協助。

德國 之聲引述阿塞洛米塔爾集團哈薩克分公司報導，起火原因可能是少量甲烷氣體。哈薩克總統托卡葉夫已成立意外調查小組。

這是哈薩克近年來所發生最重大的意外災害之一，而阿塞洛米塔爾集團旗下公司已非第一次爆發嚴重工安意外。法新社報導，該集團多次遭投訴安全與環境規範未達標，所營運的一座哈薩克礦場2個月前才發生爆炸，造成5名礦工死亡。

托卡葉夫下令29日為國殤日。他稱阿塞洛米塔爾為哈薩克史上最糟公司，並已下令政府接管其哈薩克分公司，由哈薩克第一副總理史克里亞（Roman Sklyar）擔任負責人。