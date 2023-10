英國前首相強生宣布將成為新聞主持人 評論英、美大選

綜合多家英媒報道,英國前首相強生(Boris Johnson)將加入英國GB News新聞頻道,成為一名新聞主持人。

強生在其社交媒體上發布影片,證實將以主持人、節目製作人以及評論員的身分加入英國GB News新聞頻道。「我很高興地說,我很快就會加入GB News。」強生說。

英國GB News新聞頻道稱,強生將在明年加入,他將在該頻道對英國和美國大選的報導中扮演關鍵角色。

強生在從政之前擔任過記者和專欄作家,在擔任國會議員和倫敦市長期間為「每日電訊報」撰寫專欄。

英國廣播公司預計,強生將幫助GB News新聞頻道提高一些收視率。強生沒透露自己的薪水,但預計會達到六位數英鎊。

強生2019年7月至2022年9月任英國首相。今年2月,鮑里斯·強生曾表示,他有意競選北約 秘書長一職。

