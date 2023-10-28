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因應中國在印度洋擴張 印度將採購26架飆風戰機

中央社／新德里28日專電

印度媒體報導，中國積極在印度洋擴張之際，印度政府正式啟動向法國採購26架艦載型飆風戰鬥機，同時追加建造3艘柴電動力潛艦。

印度時報（TOI）今天報導，印度政府已向法國政府發出採購意向書（LOR），購買26架艦載型飆風戰鬥機、武器、模擬器、零件、人員訓練及後勤支援等配套，價格約為5000億盧比（約新台幣1950億元）。

報導引述消息人士說，法國預期會在數個月內回覆，一旦雙方完成簽約、議價及內閣批准，法國即可在3年後開始交貨。

另一方面，報導稱印度馬札岡船塢公司（Mazagon Dock）也已與法國海軍船舶集團（Naval Group）開始洽商，以在印度增造3艘鮋魚級（Scorpene-class）柴電動力潛艦事宜。

這3艘柴電動力潛艦造價約3000億盧比，新德里希望有60%以上的材料取自印度本土。

印度時報說，由國防部長辛赫（Rajnath Singh）主導的國防採購委員會，今年7月已初步批准這兩項軍購案。

根據報導，印度艦載戰機及水下戰鬥能力正逐漸枯涸，兩艘航空母艦上可用戰機只剩下40架米格29K（MiG-29K），水下也只有10艘俄製、德製傳統動力潛艦，以及6艘印法合造的鮋魚級柴電動力潛艦。

報導也提到，中國正積極在印度洋擴張，並協助巴基斯坦打造足以在阿拉伯海挑戰印度的海軍力量。

印度 國防部

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