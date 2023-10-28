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聯大通過要求以巴休戰決議未提恐攻 印度投棄權票轟：不應對恐攻沉默

中央社／新德里28日專電
聯合國大會27日以壓倒性多數通過決議，要求以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯實現「立即、持久且持續的人道主義休戰」。（Getty Images）
聯合國大會27日以壓倒性多數通過決議，要求以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯實現「立即、持久且持續的人道主義休戰」。（Getty Images）

聯合國大會壓倒性通過決議，要求以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」立即為人道考量休戰，印度於表決時投下棄權票，強調討論人道危機的同時，不應對恐怖攻擊保持沉默。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動多年來規模最大的一次攻擊，雙方爆發嚴重衝突釀嚴重死傷。約旦於日前在聯合國大會緊急特別會議上提出決議，要求以色列和哈瑪斯立即休戰，讓援助物資送進受圍困的加薩走廊（Gaza Strip），並保護平民。

這項決議以121票贊成、44票棄權、14票反對的結果通過，棄權國家除了印度外，還有德國、義大利和英國。

在表決之前，加拿大提案修改決議內容，要求加入譴責哈瑪斯7日對以色列發動恐怖攻擊並劫持人質的文字段落，但未獲所需的2/3多數票支持。印度在對修改案的表決中，與其他87個國家投下贊成票。

印度駐聯合國副常任代表巴特爾（Yojna Patel）在說明投票理由時指出，對以色列的「恐怖攻擊」令人震驚且應被譴責，並重申印度與被綁人質同在，要求這些人質無條件被釋放。但巴特爾並未點名哈瑪斯。

她補充，恐怖主義是不分國界、國籍或種族的「邪惡行為」，世界不應將任何恐怖行為合理化及正義化。

另一方面，巴特爾說人道危機必須得到因應，對國際社會嘗試降低衝突，以及運送人道物資給予加薩民眾的努力表示歡迎，也希望這場會議在因應人道危機的同時，也能就反恐發出明確的訊息。

她強調，印度支持以兩國模式解決以巴問題，即成立主權獨立的巴勒斯坦國，在兼顧以色列安全的情況下，與以色列和平共處。

印度在國際事務上向來奉行不結盟、不選邊的政策，即使是在聯合國俄烏戰事上也是如此。

但有觀察人士認為，雖然印度一樣不想在以色列和巴勒斯坦之間選邊，避免得罪以色列或阿拉伯世界，但印度長期受到來自鄰國巴基斯坦的恐怖威脅，在國際場合上對恐怖威脅採零容忍態度，應是印度此次投下棄權票的原因。

印度 以色列 哈瑪斯

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