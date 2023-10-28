沒料到華府對跨境襲擊反應強烈 哈瑪斯領導人對美國「參戰」感到驚訝

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日跨境襲擊以色列，引來了美國的強硬反應。一位流亡的政治領導階層高級成員承認他們對此感到驚訝，「沒料到美國的反應這麼大」。資料照片。（美聯社）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 承認，對7日跨境襲擊以色列 引來了美國的強硬反應感到驚訝。

金融時報（FT）28日報導，華府派遣了航艦打擊群、防空系統與數千名官兵前往該地區。哈瑪斯一位流亡的政治領導階層高級成員巴拉卡（Ali Baraka）在黎巴嫩首都貝魯特的辦公室接受訪問時指出，他們「沒料到美國的反應這麼大」。

巴拉卡說，「以色列的反應？是，我們預料到了。但是，我們現在看到的情況是美國進場參加戰鬥，我們沒料想到這一點」。

巴拉卡也為造成1400多人死亡的跨境襲擊辯護，稱哈瑪斯將此視為「一次防禦行動，對以色列占領罪行的必要回應」，也承認要是沒有伊朗跟黎巴嫩真主黨盟友的協助，跨境突襲不會成功。但他指出，除了哈瑪斯的軍事部門以外，沒有人知道這次攻擊，甚至連最高層的政治領導人也不知情。

根據巴拉卡的說法，德黑蘭當局稱之為「抵抗軸心」的團體，也是到了事後才在貝魯特成立了集體行動室，「他們正在支持我們，他們跟我們在一起到最後」。

巴拉卡告訴FT，哈瑪斯的大多數戰鬥人員都待在建於加薩 走廊地下的廣大地道網路，擁有充分的補給，可以維持好幾個月，並指旗下至少有4萬名戰鬥人員，「我們已經為地面攻勢做準備了」。

哈瑪斯扣押了以色列平民與外國公民在內的超過200名人質，目前只單方面放走4名平民。巴拉卡表示，「一開始的目標只是要抓10到20名人質」，這些俘虜正在消耗他們在加薩的物資。

哈瑪斯政治辦公室所在的卡達也是美國盟邦，一直在尋求斡旋敲定一分協議，確保所有平民人質獲得釋放，但巴拉卡與另一位知情人士都表示，哈瑪斯希望以色列暫停轟炸，讓燃料和援助進入加薩走廊。巴拉卡還說，哈瑪斯將釋放外國人質以交換為期5天的停火，釋放以色列平民則會有附加條件，但不會釋放任何以軍士兵，「我們要保留這些人用於（囚犯）交換」。