全球40最酷社區 前10大5個在歐洲…紐澳良中城排第7

全球40個最酷社區，美國洛杉磯藝術區（Arts District）排名第13。（取材自Instagram）

國際旅遊休閒雜誌Timeout本月公布「全球40最酷社區」，榜首為哥倫比亞麥德林的勞雷萊斯（Laureles），前10名中有5個位於歐洲、兩個位於亞洲，美國紐澳良的中城（Mid-City）表現最好，排名第7，其次是洛杉磯 的藝術區（Arts District）排名第13。

綜合媒體報導，「Time Out」表示，今年全球最酷社區都是具有個性的地方，每個地區的多樣性都體現在美食、文化和節日上。這些社區都是有趣的、令人興奮和時尚的地方。

10大最酷社區中，第1名是哥倫比亞麥德林的主要旅遊區「勞雷萊斯」。勞雷萊斯有出色的餐廳、商店和咖啡館，也是麥德林主要足球場和音樂會場地所在地。「Time Out」指出，儘管勞雷萊斯愈來愈受歡迎，但它仍然具有傳統的哥倫比亞社區氛圍。

第2名是愛爾蘭都柏林的史密斯菲爾德（Smithfield）社區；西班牙馬德里的卡拉班切爾（Carabanchel）社區名列第3；丹麥哥本哈根海濱社區哈維嫩（Havnen）排第4；第5名為香港的上環街區（Sheung Wan）；澳洲墨爾本不倫瑞克東區（Brunswick East）名列6；美國紐澳良的中城為第7；義大利 米蘭的伊索拉（Isola）社區名列第8；荷蘭阿姆斯特丹的西區（West）名列第9；第10名則是日本 東京富谷（Tomigaya）。

北美其他上榜的社區有第13名的洛杉磯藝術區，紐約格林堡（Fort Greene）排名第15，芝加哥的海德公園（Hyde Park）排名第19，邁阿密的科勒爾蓋布爾斯（Coral Gables）排名第26，舊金山Richmond District排名第27，加拿大蒙特婁市中心（Downtown）排名第36，以及多倫多的The Annex排名第38。

在亞洲，南韓首爾的漢南洞（Hannam-dong）排名第25，台北中山區排名第34，菲律賓馬尼拉博尼法西奧環球城（Bonifacio Global City，BGC）排名第35，日本大阪道頓堀（Dotonbori）排名第37，泰國曼谷Song Wat區排名第39。

「Time Out」已連續第六年發布全球最酷社區排名清單，他們在對1萬2000人進行民調後，再由編輯考量社區中的企業、開放性和綠色空間使用權，以及街道生活繁榮性等因素，選出最終名單並排名。