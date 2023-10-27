阿根廷總統決選民調 執政聯盟領先

距離決定性的阿根廷總統大選決選投票剩下不到一個月，根據今天發布的民意調查，貝隆派執政聯盟候選人馬薩（圖）領先於他的極右派競爭對手米雷伊。（路透）

距離決定性的阿根廷總統大選決選投票 剩下不到一個月，根據今天發布的民意調查，貝隆派執政聯盟候選人馬薩領先於他的極右派競爭對手米雷伊。

路透報導，民調 機構Analogias調查顯示，即將卸任的經濟部長馬薩（Sergio Massa）支持率約為42%，鬥志旺盛、自稱無政府資本主義者的米雷伊（Javier Milei）支持率為34%。

近年來，阿根廷的政治民調一直相當不準確，在22日的總統大選首輪投票前，米雷伊幾乎在所有民調中遙遙領先，最終卻輸給馬薩約6個百分點，屈居第2。

Analogias發布的民調是最早對11月19日登場的決選進行預估的調查之一。在此之前，米雷伊25日獲得保守派布爾瑞奇（Patricia Bullrich）的關鍵支持。布爾瑞奇在首輪投票中位居第3，贏得近1/4選票。

布爾瑞奇的支持應該有助於米雷伊贏得一些反貝隆派（Peronist）的溫和保守派選票，儘管布爾瑞奇的聯盟在是否支持激進自由主義的問題上存在嚴重分歧。

這項新的民調顯示，近18%民眾尚未對這場正面交鋒做出選擇，另外有約6%選民表示，他們不會投給任何人。

調查還預測，馬薩將吸引在首輪投票中排名第4候選人的約1/3支持者，以及約15%原先支持布爾瑞奇的選民。