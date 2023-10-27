泰國前總理戴克辛么女貝東塔 當選為泰黨黨魁

泰國國會第二大黨同時也是執政黨的為泰黨今天選出新任黨魁，由前總理戴克辛的么女貝東塔出任。（路透）

泰國 國會第二大黨同時也是執政黨的為泰黨今天選出新任黨魁，由前總理戴克辛的么女貝東塔出任。37歲的貝東塔是為泰黨首任女性黨魁，黨內希望藉此加深年輕世代涉入黨內事務的程度。

5月14日的泰國國會眾議院 選舉後，由擁有141席的國會第二大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，為泰黨推出的地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）在8月下旬當選為泰國第30任總理。

為泰黨在選後和親軍方政黨結盟合作，遭到選民批評為泰黨違背選前的承諾，帶領為泰黨度過選戰的為泰黨前主席春楠（Cholnan Srikaew）因此在賽塔當選總理後就辭去黨主席一職。

為泰黨今天舉行黨內會議，選出前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為新任黨主席。今年37歲的貝東塔2年前才踏足政壇，擔任為泰黨的首席顧問，並在今年的選舉中擔任為泰黨的總理候選人之一。

輿論多認為貝東塔進入為泰黨是為了延續父親戴克辛打下的政治江山，戴克辛2001年到2006年間曾經代表為泰黨的前身泰愛泰黨（Thai Rak Thai）兩度當選總理，當時的戴克辛人氣極高、權傾一時，但也因為強悍作風讓政敵不滿，引起社會動盪，最後軍方發動政變，戴克辛2006年流亡海外，2008年短暫返泰後又繼續流亡。

戴克辛在流亡海外15年後，今年8月22日重新踏上泰國國土，下機後隨即因為貪汙罪名被送往監獄 ，但戴克辛入監不到1天，就因為健康問題轉往醫院治療，戴克辛返國後申請特赦並獲得泰王允許，刑期從8年減為1年。

貝東塔是為泰黨第8任黨魁，同時也是首位女性黨魁，為泰黨前副主席普譚（Phumtham Wechayachai）接受媒體採訪表示，他支持貝東塔是因為貝東塔的能力，不是因為她的家族姓氏；他也認為，貝東塔擔任黨魁，可以加深黨內年輕世代涉入黨內事務的程度。

今天的會議除了黨魁外，也選出了6位新任的副黨魁和指定發言人及秘書長。