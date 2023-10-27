我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

泰國前總理戴克辛么女貝東塔 當選為泰黨黨魁

中央社／曼谷27日專電
泰國國會第二大黨同時也是執政黨的為泰黨今天選出新任黨魁，由前總理戴克辛的么女貝東塔出任。（路透）
泰國國會第二大黨同時也是執政黨的為泰黨今天選出新任黨魁，由前總理戴克辛的么女貝東塔出任。（路透）

泰國國會第二大黨同時也是執政黨的為泰黨今天選出新任黨魁，由前總理戴克辛的么女貝東塔出任。37歲的貝東塔是為泰黨首任女性黨魁，黨內希望藉此加深年輕世代涉入黨內事務的程度。

5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第二大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，為泰黨推出的地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）在8月下旬當選為泰國第30任總理。

為泰黨在選後和親軍方政黨結盟合作，遭到選民批評為泰黨違背選前的承諾，帶領為泰黨度過選戰的為泰黨前主席春楠（Cholnan Srikaew）因此在賽塔當選總理後就辭去黨主席一職。

為泰黨今天舉行黨內會議，選出前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為新任黨主席。今年37歲的貝東塔2年前才踏足政壇，擔任為泰黨的首席顧問，並在今年的選舉中擔任為泰黨的總理候選人之一。

輿論多認為貝東塔進入為泰黨是為了延續父親戴克辛打下的政治江山，戴克辛2001年到2006年間曾經代表為泰黨的前身泰愛泰黨（Thai Rak Thai）兩度當選總理，當時的戴克辛人氣極高、權傾一時，但也因為強悍作風讓政敵不滿，引起社會動盪，最後軍方發動政變，戴克辛2006年流亡海外，2008年短暫返泰後又繼續流亡。

戴克辛在流亡海外15年後，今年8月22日重新踏上泰國國土，下機後隨即因為貪汙罪名被送往監獄，但戴克辛入監不到1天，就因為健康問題轉往醫院治療，戴克辛返國後申請特赦並獲得泰王允許，刑期從8年減為1年。

貝東塔是為泰黨第8任黨魁，同時也是首位女性黨魁，為泰黨前副主席普譚（Phumtham Wechayachai）接受媒體採訪表示，他支持貝東塔是因為貝東塔的能力，不是因為她的家族姓氏；他也認為，貝東塔擔任黨魁，可以加深黨內年輕世代涉入黨內事務的程度。

今天的會議除了黨魁外，也選出了6位新任的副黨魁和指定發言人及秘書長。

泰國 監獄 眾議院

上一則

印度和巴基斯坦邊界交火 2人受傷民房受損

下一則

大馬推巴勒斯坦團結週 安華：政府鼓勵但避免事端

延伸閱讀

日本前首相福田康夫籲日中領袖交流 強調會談必要

日本前首相福田康夫籲日中領袖交流 強調會談必要
中占美國進口比率 20年最低

中占美國進口比率 20年最低
泰國孕婦「羊水破了」還想吃鍋 老闆霸氣請客9個月

泰國孕婦「羊水破了」還想吃鍋 老闆霸氣請客9個月
以色列移工大多來自泰、菲 為了償還債務不願撤離

以色列移工大多來自泰、菲 為了償還債務不願撤離

熱門新聞

花旗銀行近日開除了個人理財顧問侯賽因諾娃，旗下一名員工，原因是她遭檢舉上網評論加薩市阿里阿拉伯醫院爆炸事件時，寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」。（照片翻攝：X / StopAntisemitism）

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

2023-10-20 13:46
以色列南部邊境城Sderot，居民疏散90%，商店成排關門。（歐新社）

戰爭重創以國經濟 旅遊業訂單多取消 但有1行業成長

2023-10-23 20:54
一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
以色列總理內唐亞胡（右）和長子亞伊爾（左）2020年1月在特拉維夫合照。亞伊爾滯留美國佛州邁阿密，沒有回國共赴國難，引發抨擊。（美聯社）

徵召逾30萬預備軍人…總理兒子卻滯美不歸？引返鄉參戰以色列人不滿

2023-10-24 07:13
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

2023-10-26 02:27
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人