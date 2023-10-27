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如果以巴衝突蔓延 伊朗外長警告：美國將「無法倖免於這場大火」

編譯周辰陽／即時報導
伊朗外交部長阿卜杜拉希揚26日在聯合國大會第十屆緊急特別會議續會發表講話。（路透）
伊朗外交部長阿卜杜拉希揚26日在聯合國大會第十屆緊急特別會議續會發表講話。（路透）

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）26日在聯合國警告，如果以色列不結束針對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的報復，那美國將會引火上身。

路透報導，阿卜杜拉希揚在聯合國大會針對巴勒斯坦領土情勢而召開的第十屆緊急特別會議（續會）上表示，「我坦白地告訴正在處理巴勒斯坦種族滅絕的美國政治家，我們不歡迎該區域的戰爭擴大，但加薩的種族滅絕如果繼續下去，他們將無法倖免於這場大火」。

阿卜杜拉希揚還表示，哈瑪斯已經告訴伊朗，準備好要釋放平民人質，又指世界應該推動釋放以色列監獄內的6000名巴勒斯坦人。他說，「在這場非常重要的人道主義努力中，伊朗伊斯蘭共和國隨時準備，跟卡達與土耳其一起發揮自己的作用。自然，釋放6000名巴勒斯坦囚犯是國際社會另一項必要條件和責任」。

根據聯合國網站刊登的訊息，阿卜杜拉希揚指美國和數個歐洲國家支持以色列，將巴勒斯坦解放運動時稱為「恐怖分子」，「很遺憾，這是我們世界今日的狀況，這是本來要努力建立世界和平與安全的安理會形勢」。

阿卜杜拉希揚同時呼籲美國，致力於和平與安全，而不是針對人民、婦女與孩童的戰爭。他表示，美國應該停止支持加薩與巴勒斯坦的種族滅絕，而不是送出可以用於對付加薩的火箭、戰車與炸彈。

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