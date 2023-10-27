40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

義大利 成年人仍跟雙親住在一起的比例長期以來一直很高，但一位老母親卻被迫採取嚴厲行動，把兩個拒絕放棄老家舒適生活的40多歲兒子告上法院，法官近日也裁准把兩人趕出家門的驅逐令。

衛報26日報導，這名75歲婦人來自義大利北部城市帕維亞（Pavia），已經厭倦了不得不撫養年紀分為42歲跟40歲的兒子，多次試圖勸說他們找到更加自立的生活方式，特別是兩人其實各自都有工作。根據當地報紙「La Provincia Pavese」的報導，這位婦人抱怨，「但他們都不想懂」。

「La Provincia Pavese」指出，兩個兒子對家庭開銷或家事也沒有貢獻，感到惱火的老母親把他們告上了法院，主審的法官卡泰爾比（Simona Caterbi）對她的處境感到同情，最終向他們發出了驅逐令。

卡泰爾比法官在判決指出，雖然男人仍住在家裡，最初是因為「雙親提供撫養費的義務」而有正當理由，但考慮到這兩個人都已年過40歲的事實，留在家中就不再合情合理，勒令他們必須在12月18日前搬出去。

義大利一直存在著多代人同住一個屋簷下的文化，根據2022年數據，年齡在18歲至34歲的義大利人中，將近七成仍跟雙親父母一起住在家裡，男性比率為72.6%，女性則為66%。

根據報導，在老家住上更長時間的青壯年人數最近幾年有所提高，主要是原因出在經濟形勢嚴峻，需要漫長的時間才能找到穩定工作。不過，許多人也因此被斥為巨嬰（bamboccioni）。義國一位政治人物在2007年首度用這個詞，嘲笑仍跟雙親住在一起的成年人，認為有些人這麼做，目的是方便取得免費的食宿。