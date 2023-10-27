爭700年佛像訴訟糾纏7年 韓判歸還日寺廟

南韓最高法院26日終審判決，有700年歷史的14世紀觀音坐像所有權歸屬日本。（歐新社）

日本 長崎縣對馬市觀音寺一尊有700年歷史的觀音佛像，2012年被竊走帶到南韓 。南韓最高法院26日判決，駁回瑞山浮石寺對該觀音像所有權的主張，判定佛像歸屬日本，結束長達7年的訴訟，為這尊約50公分高的歷史文物回到日本鋪路。

據央廣報導，該佛像在14世紀被日本倭寇掠奪。2012年，南韓小偷從日本長崎縣對馬市的觀音寺偷走佛像，並帶回南韓。南韓小偷在回家後試圖出售雕像，但被南韓政府扣留。首爾以南約100公里的浮石寺（Buseok）根據佛像內部寫有「西元1330年許為供奉瑞州（瑞山古稱）寺廟而製」的文字，認定佛像被日本倭寇掠奪，因此要求物歸原主。

南韓法院最初裁定浮石寺勝訴，表示這件作品是被「異常」手段帶到日本，相當於「掠奪」。但上訴法院在今年2月推翻裁決，認為日本的觀音寺，擁有這座雕像的所有權。

南韓最高法院26日維持這個判決，裁定日本寺廟擁有雕像的合法權利，儘管判決中也承認浮石寺所聲稱，這件作品最初是在浮石寺製作和保存。

最高法院的判決指出，「我們可以看到這座雕像是在浮石寺製造和保存…但根據日本法律，觀音寺在1973年獲得對這件文物的合法權利」。

判決指出，日本觀音寺從1953年就擁有這座雕像，直到2012年被南韓小偷盜走。南韓最高法院表示，考量這些因素，浮石寺「即使被承認為雕像的原始創作者，但已失去所有權」。