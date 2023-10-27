里約黑幫縱火 魯拉：慘況如加薩

巴西總統魯拉將里約縱火襲擊事件，與加薩走廊戰火相比。（歐新社）

巴西總統魯拉25日將里約熱內盧23日的縱火 襲擊事件與加薩 走廊相比。魯拉說遇襲現場畫面「看起來像加薩走廊被轟炸」，這起暴力事件是全國性問題，聯邦政府 有責任提供援助和解決方案。

巴西里約熱內盧州規模最大的黑幫民兵團23日縱火燒毀35輛公車和1列火車。巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列以來，加薩走廊一直受到以色列猛烈轟炸。

魯拉說，看到電視上那些看起來像加薩走廊被轟炸的畫面，那麼多的火和煙霧，不能只是輕描淡寫地說「這是里約熱內盧的問題」，聯邦政府有責任提供援助和分享解決方案。

里約熱內盧州規模最大的黑幫民兵團縱火燒公車和火車，報復警察在執行任務時殺死里約西區民兵第二號人物－綽號「浮士德」（Faustão）的萊申特（Matheus da Silva Rezende）。

里約熱內盧政府要求將該州犯罪幫派的9名首領轉移到最高安全聯邦監獄，當局懷疑他們參與民兵襲擊犯罪行為。

里約熱內盧刑警指出，已經無法區分販毒集團和民兵黑幫組織之間的差別，因為它們互相複製「生意模式」。

雖然如此，聖保羅大學暴力研究中心（NEV-USP）研究員曼索（Bruno Paes Manso）表示，操控里約熱內盧60%黑幫地盤的民兵組織和販毒集團之間，仍存在根本差異。民兵主要由現役或退警察組成，對政府的影響力、為議員爭取選票、影響里約政治和政府機關的能力非常大。

曼索指出，最初為反對里約熱內盧犯罪和混亂環境而成長的基督新教等宗教派別，近年來被毒販利用使其行為權威合法化，是另一個難解的問題。