誰幹的？ 墨西哥13警遭行刑式槍殺陳屍路邊

墨西哥南部城市23日發生一起殘忍的伏擊事件，當地警察局長與12名警員同遭槍殺，受害者死前遭人銬上手銬，遇害警員遺體靠著牆壁與鐵網。(美聯社)

墨西哥 南部格雷羅（Guerrero）州23日發生一起殘忍的伏擊事件，一隊警員疑遭當地黑幫或毒梟集團伏擊，造成1名當地警察局長與12名警員不幸殉職，有些員警還被上銬後行刑式處決，照片曝光後震驚外界。據悉，今年迄今，墨西哥已有341名警察遭殺害，去年則至少有403人遇害。

BBC、路透與CBS新聞報導，一支安全巡邏隊當天在柯尤卡德貝尼泰茲市（Coyuca de Benitez）遇到身分不明槍手伏擊。環球報報導，部分受害人遭槍殺前被銬上手銬。美聯社照片則顯示，遇害警員遺體不是靠著牆壁與鐵網，就是倒在路旁樹下。

根據州檢察長辦公室發布的聲明，至少13人在此次攻擊被殺，另外2人受傷。匿名的州政府消息人士當天就向媒體透露，死者包括了柯尤卡德貝尼泰茲市的地方安全主管。當局則表示，安全巡邏隊遭到攻擊時，一名州級高層安全官員正隨隊出行，但沒有證實媒體指稱他與警察保鑣一起被謀殺的消息。

根據報導，格雷羅州長期遭受販毒暴力事件困擾，柯尤卡德貝尼泰茲一帶毒梟一直在爭奪毒品 交易控制權，暴力事件激增，調查單位懷疑可能是當地黑幫或毒梟集團下的手，目前仍在調查中。