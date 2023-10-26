車臣領袖卡狄羅夫15歲兒虐囚 俄頒勳章

車臣共和國領導人卡德羅夫(右)的15歲愛子(左)毆打囚犯，他大讚「感到驕傲」，俄羅斯更頒發勳章表揚。(取材自Ｘ平台)

俄羅斯 總統普亭最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）的幼子亞當，日前毆打一名遭控焚燒可蘭經的囚犯後，再度獲得俄羅斯當局頒發勳章表揚。

中央社引述法新社報導，卡狄羅夫自2007年起領導俄羅斯轄下、人口以穆斯林為主的車臣共和國。這位施行獨裁統治的強人經常遭控侵犯人權。

俄羅斯聯邦南部的卡拉恰伊-切爾克斯共和國（Karachay-Cherkess）領導人塔穆雷佐夫（Rashid Temrezov）今天宣布： 「我決定要頒發共和國最高勳章給亞當·卡狄羅夫（Adam Kadyrov）。」

塔穆雷佐夫雖未在聲明內提及毆打事件，但他讚許年僅15歲的亞當「為種族與區域間的團結發展與強化伊斯蘭傳統價值，做出個人貢獻」。

亞當先前曾獲韃靼斯坦共和國頒發勳章；父親也曾頒發「車臣英雄」獎章給他。這是亞當獲得的第三個勳章。

卡狄羅夫9月分享一支影片，畫面可見亞當毆打一名遭控焚燒可蘭經的囚犯，俄羅斯官員基本上對此視而不見。

人權團體指控卡狄羅夫冷血壓 迫所有反對聲音，並把車臣變為他的個人領地。

卡狄羅夫多次表態支持莫斯科對烏克蘭 採取極端軍事行動，他先前還宣稱將派三名正值青少年的兒子前往烏克蘭，為俄羅斯而戰，但目前並不清楚他的愛子是否有實際參與任何戰鬥行動。