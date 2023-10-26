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H5N1禽流感首入侵南極 威脅企鵝

編譯中心╱綜合25日電
南極洲首度驗出H5N1禽流感病毒，恐對當地物種造成影響；圖為示意圖。(取材自Pixabay)
南極洲首度驗出H5N1禽流感病毒，恐對當地物種造成影響；圖為示意圖。(取材自Pixabay)

根據英國專家說法，南極洲地區首度偵測到H5N1禽流感病毒，引發這種致命病毒可能對企鵝和當地其他物種構成威脅的隱憂。

中央社引述法新社報導，科學家一直擔心史上最嚴重的高病原性禽流感（HPAI）疫情可能會到達南極洲，這裡是許多鳥類的關鍵繁殖地。

南極科學研究組織「英國南極勘測」（British Antarctic Survey）表示，他們的工作人員從英國海外領土南喬治亞（South Georgia）鳥島（Bird Island）死亡的棕色賊鷗身上採集樣本。南喬治亞位於南美洲尖端以東、南極洲主要大陸以北。

英國南極勘測前天透過聲明表示，檢驗樣本隨後寄回英國，結果呈高病原性禽流感H5N1陽性反應。

聲明還說，這種病毒很可能是由遷徙到南美洲的鳥類返回時所攜帶，南美洲已出現大量禽流感病例。

聲明指出，造訪南喬治亞島和南桑威奇群島（South Georgia and the South Sandwich Islands）的旅客正在接受加強的生物安全措施，當地涉及鳥類的科學實地工作也已停止。

H5N1病毒自1996年首次發現以來，便經常爆發相關疫情。

2021年中以來，更大規模的禽流感疫情便開始往南傳播到先前不曾出現疫情的地區，包括南美洲，導致大量野鳥死亡和數以千萬計家禽遭到撲殺。

墨爾本大學（University of Melbourne）禽流感專家威利（Michelle Wille）表示，禽流感傳播到南極洲地區是「令人震撼的消息」。

威利在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上寫道：「情況可能迅速出現變化。」

英國動植物衛生局（Animal and Plant Health Agency）病毒學主任布朗（Ian Brown）上周警告，候鳥可能會把病毒從南美洲傳播到南極洲島嶼，接著再傳播到南極洲主要大陸。

布朗向媒體表示，這對南極洲特有的企鵝和其他鳥類族群來說，可能會是「真正的擔憂」。

流感 疫情 社群媒體

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