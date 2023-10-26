我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

哈瑪斯躲隧道2年策畫奇襲 為何只用傳統電話？

編譯徐榆涵、周辰陽╱綜合25日電
傳哈瑪斯特工小組過去兩年一直躲在加薩地下隧道，使用傳統電話進行祕密溝通與策畫。(路透)
傳哈瑪斯特工小組過去兩年一直躲在加薩地下隧道，使用傳統電話進行祕密溝通與策畫。(路透)

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日計畫性襲擊以色列，美國和以色列情報機構此前卻毫無察覺。兩名知情人士透露，哈瑪斯特工小組過去兩年一直躲在加薩地下隧道，使用傳統的電話進行祕密溝通與策畫。

美國CNN引述知情人士指出，在過去兩年的時間裡，哈瑪斯特工小組一直在隧道中使用傳統的有線電話進行通訊和策畫攻擊以色列行動，直到10月7日才突然帶領數百名哈瑪斯戰士展開襲擊。

消息人士指出，他們在兩年期間採取一系列老是反間諜措施，包括避免使用電腦或手機、進行實體會議，遠離數位通訊等，以避免被以色列或美國情報部門追蹤及偵查，才讓這場計畫得以保持高度機密，讓以美情報官員措手不及。

美國國家情報總監辦公室拒絕置評，以色列駐華府大使館也未回應置評要求。

據報導，在以色列與加薩兩地，哈瑪斯在過去15年建造的地下隧道被稱為「加薩地鐵」，哈瑪斯武裝分子不僅會將火箭砲和彈藥藏在這些隧道中，也會暗自在地下隧道祕密行動。以色列國防軍表示，這些地下隧道藏著哈瑪斯重要的指揮與控制中心。

另據泰晤士報報導，以哈戰爭爆發以來，以色列啟動史上最大規模的動員，徵召超過30萬預備役軍人，許多以色列人為此專程從國外返鄉，但總理內唐亞胡的兒子32歲長子亞伊爾（Yair Netanyahu）卻滯美不歸，沒有回國共赴國難，遭到許多人抨擊。

據報導，亞伊爾今年稍早搬到美國佛羅里達州定居，但他仍須履行預備役義務，直到40歲為止。一名以軍抱怨：「我待在前線，亞伊爾卻在邁阿密海灘享受生活。」

另一位從美國飛回以色列的志願者表示，他也有工作、生活與家庭，「在這個關鍵時刻，我們拋下工作、家庭跟小孩，保護家鄉、家人跟國家，總理的兒子在哪？他為什麼不在以色列？」

報導稱，並非所有返鄉服役的以色列人都被派往前線。除了被徵召的預備役軍人以外，許多人正在以軍或非政府組織（NGO）當志工。有些NGO致力於支援以巴衝突受害者，以及至少12萬名被迫從北方和南方邊境地區遷移而流離失所以色列人民，亞伊爾現在已使用自己的Instagram帳戶為這些團體宣傳。

以色列總理內唐亞胡(右)的長子亞伊爾(左)滯留美國佛州邁阿密，沒有回國共赴國難，...
以色列總理內唐亞胡(右)的長子亞伊爾(左)滯留美國佛州邁阿密，沒有回國共赴國難，引發抨擊；圖為兩人2020年1月在特拉維夫的合照。(美聯社)

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

誰幹的？ 墨西哥13警遭行刑式槍殺陳屍路邊

下一則

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

延伸閱讀

以色列人質談判有進展 卡達總理：很快會有結果

以色列人質談判有進展 卡達總理：很快會有結果
如何救援加薩…暫時停火？全面停戰？美俄安理會交鋒

如何救援加薩…暫時停火？全面停戰？美俄安理會交鋒
美倡議團體：以哈衝突迄今 美反猶事件增約400%

美倡議團體：以哈衝突迄今 美反猶事件增約400%
哈瑪斯高官會晤真主黨、伊斯蘭聖戰組織領袖 共商加薩抗戰

哈瑪斯高官會晤真主黨、伊斯蘭聖戰組織領袖 共商加薩抗戰

熱門新聞

花旗銀行近日開除了個人理財顧問侯賽因諾娃，旗下一名員工，原因是她遭檢舉上網評論加薩市阿里阿拉伯醫院爆炸事件時，寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」。（照片翻攝：X / StopAntisemitism）

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

2023-10-20 13:46
以色列南部邊境城Sderot，居民疏散90%，商店成排關門。（歐新社）

戰爭重創以國經濟 旅遊業訂單多取消 但有1行業成長

2023-10-23 20:54
一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
以色列總理內唐亞胡（右）和長子亞伊爾（左）2020年1月在特拉維夫合照。亞伊爾滯留美國佛州邁阿密，沒有回國共赴國難，引發抨擊。（美聯社）

徵召逾30萬預備軍人…總理兒子卻滯美不歸？引返鄉參戰以色列人不滿

2023-10-24 07:13
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

2023-10-26 02:27
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人