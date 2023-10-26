哈瑪斯躲隧道2年策畫奇襲 為何只用傳統電話？

傳哈瑪斯特工小組過去兩年一直躲在加薩地下隧道，使用傳統電話進行祕密溝通與策畫。(路透)

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 7日計畫性襲擊以色列 ，美國和以色列情報機構此前卻毫無察覺。兩名知情人士透露，哈瑪斯特工小組過去兩年一直躲在加薩 地下隧道，使用傳統的電話進行祕密溝通與策畫。

美國CNN引述知情人士指出，在過去兩年的時間裡，哈瑪斯特工小組一直在隧道中使用傳統的有線電話進行通訊和策畫攻擊以色列行動，直到10月7日才突然帶領數百名哈瑪斯戰士展開襲擊。

消息人士指出，他們在兩年期間採取一系列老是反間諜措施，包括避免使用電腦或手機、進行實體會議，遠離數位通訊等，以避免被以色列或美國情報部門追蹤及偵查，才讓這場計畫得以保持高度機密，讓以美情報官員措手不及。

美國國家情報總監辦公室拒絕置評，以色列駐華府大使館也未回應置評要求。

據報導，在以色列與加薩兩地，哈瑪斯在過去15年建造的地下隧道被稱為「加薩地鐵」，哈瑪斯武裝分子不僅會將火箭砲和彈藥藏在這些隧道中，也會暗自在地下隧道祕密行動。以色列國防軍表示，這些地下隧道藏著哈瑪斯重要的指揮與控制中心。

另據泰晤士報報導，以哈戰爭爆發以來，以色列啟動史上最大規模的動員，徵召超過30萬預備役軍人，許多以色列人為此專程從國外返鄉，但總理內唐亞胡的兒子32歲長子亞伊爾（Yair Netanyahu）卻滯美不歸，沒有回國共赴國難，遭到許多人抨擊。

據報導，亞伊爾今年稍早搬到美國佛羅里達州定居，但他仍須履行預備役義務，直到40歲為止。一名以軍抱怨：「我待在前線，亞伊爾卻在邁阿密海灘享受生活。」

另一位從美國飛回以色列的志願者表示，他也有工作、生活與家庭，「在這個關鍵時刻，我們拋下工作、家庭跟小孩，保護家鄉、家人跟國家，總理的兒子在哪？他為什麼不在以色列？」