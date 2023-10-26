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美國攜中東打擊哈瑪斯祕密資金 估值上看10億

編譯盧思綸╱綜合25日電
美國財政部宣布聯手海灣阿拉伯國家合作委員會打擊哈瑪斯祕密資金組合，預估價值落在4億至10億美元。圖為美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長尼爾森(前)。(美聯社)
美國財政部宣布聯手海灣阿拉伯國家合作委員會打擊哈瑪斯祕密資金組合，預估價值落在4億至10億美元。圖為美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長尼爾森(前)。(美聯社)

以巴衝突爆發後，美國和沙烏地阿拉伯緊急提前在24日召開「資恐打擊中心」會議，會中美國財政部宣布聯手海灣阿拉伯國家合作委員會打擊哈瑪斯祕密資金組合，預估價值落在4億至10億美元。

美國CNN報導，海灣阿拉伯國家合作委員會成員包括沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、阿曼、巴林和阿拉伯聯合大公國。

報導指出，資恐中心會議原訂11月登場，不過一名美國官員表示，自從10月7日爆發以巴衝突後，資恐中心旋即加強對哈瑪斯、真主黨及伊朗附隨武裝團體的打擊行動，讓成員國間即時共享相關可操作的資訊。

上周，美國財政部升級哈瑪斯「祕密」投資組合管理人的制裁。

美國財政部表示，該祕密投資組合為哈瑪斯帶來大量資金收入，範圍遍及全球，包括在蘇丹、阿爾及利亞、土耳其、阿拉伯聯合大公國等國，以合法名義經營幌子公司。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長尼爾森（Brian Nelson）敦促海灣阿拉伯國家分享更多關於哈瑪斯金融生態系統的情報，希望揪出「弱點」以利採取行動。

尼爾森說，「我們絕不容許哈瑪斯和其他恐怖組織濫用金融體系維持恐怖活動，而且還繼續逍遙法外。」

除此之外，尼爾森認為無作為等同於傷害巴勒斯坦人，「從金融角度來說，哈瑪斯數十年的統治顯然加劇了當地的經濟困境，諸如挪用人道救濟支援恐怖活動，我們務必公開譴責。」

哈瑪斯 財政部 投資

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