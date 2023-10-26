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聯國嘆加薩「去發展」16年 約旦王后諷西方國家雙標

編譯中心╱綜合25日電
一名巴勒斯坦女童25日在加薩的馬哈齊難民營，呆立凝視著已成瓦礫堆的建築物廢墟。(美聯社)
一名巴勒斯坦女童25日在加薩的馬哈齊難民營，呆立凝視著已成瓦礫堆的建築物廢墟。(美聯社)

聯合國今天表示，加薩走廊已經經歷16年的「去發展」，「無法確定」以色列哈瑪斯戰爭造成的經濟後果。約旦王后拉尼婭（Queen Rania）表示，當以色列與哈瑪斯的衝突導致美國與阿拉伯世界領導者關係不穩時，西方世界領導者卻採雙重標準來看待以色列，不敢譴責以色列反擊哈瑪斯所造成的平民死傷。

中央社引述法新社報導，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）在巴勒斯坦經濟年度報告中表示：「加薩經歷了16年的去發展，人類潛力和發展權受到抑制。」

根據以色列當局數據，哈瑪斯10月7日發動大規模火箭突襲和跨境攻擊，造成1400多人死亡，並俘虜222名人質，隨後以色列對加薩發動猛烈的報復性攻擊。

哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部表示，以色列轟炸加薩目前已造成5800多人死亡，其中許多是兒童。

聯合國貿易和發展會議全球化與發展策略部主任柯佐萊特（Richard Kozul-Wright）表示：「無法確定加薩當前和持續的人道危機所造成的經濟後果。」

根據2022年巴勒斯坦經濟狀況報告，80%人口依賴國際援助的加薩經濟已「空洞化」，「隨著政治緊張局勢加劇，加上和平進程長期停滯，2022年對巴勒斯坦人來說是近代史上最糟糕的年份之一。」

約旦王后拉尼婭近日接受美國CNN訪問指出，7日衝突發生時，西方世界立即站到以色列這邊，譴責哈瑪斯突襲，然而這幾周的加薩事態發展，西方世界領導者卻沉默不語，以色列為反擊哈瑪斯全面圍困加薩，為了擊殺哈瑪斯武裝分子，朝加薩發動空襲，封鎖加薩平民所需的重要物資。

她說「西方世界成了共謀」，這彷彿向外界告知，用步槍屠殺普通家庭是錯誤的，但用空襲砲彈打死平民卻可以被接受，這是明確的「雙重標準」。

美國上周在安理會否決掉加薩人道主義停火的提案，稱該提案並未註記以色列的自衛權，直至24日，美國國務卿布林肯才承認加薩恐面對人道主義災難，改口呼籲各界考慮「人道主義暫時停火」。

針對這次災難，拉尼婭說加薩人民面臨兩種選擇：「要嘛是遭受驅逐，要嘛只能等待種族清洗與屠殺，任何人都不應該被這樣對待，巴勒斯坦人民、加薩人民不應該再次被迫遷徙。」

約旦王后拉尼婭近日指控西方世界不敢譴責以色列造成的平民死傷，是雙重標準。(美聯社...
約旦王后拉尼婭近日指控西方世界不敢譴責以色列造成的平民死傷，是雙重標準。(美聯社)

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