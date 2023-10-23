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籲哈瑪斯釋放人質…數百人聯合國總部外示威、揮舞以色列國旗

中央社／日內瓦22日綜合外電報導
數百名示威者今天聚集在聯合國日內瓦總部外的廣場上，要求巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」釋放在血腥攻擊以色列之際所挾持的人質。（美聯社）
數百名示威者今天聚集在聯合國日內瓦總部外的廣場上，要求巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」釋放在血腥攻擊以色列之際所挾持的人質。（美聯社）

數百名示威者今天聚集在聯合國日內瓦總部外的廣場上，要求巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」（Hamas）釋放在血腥攻擊以色列之際所挾持的人質。

法新社報導，這場抗議活動的主辦單位是「自由之聲聯盟」（Voice for Freedom coalition），聚集了多個基督教錫安主義組織委員會。抗議氣氛瀰漫著濃厚的宗教氣息，現場頌歌和口號、禱文和聖歌交錯。

示威民眾和紅十字國際委員會（ International Committee of the Red Cross）主席艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）及聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）會面。

現場許多示威者揮舞以色列國旗或將其披上肩膀，或手持上頭有以色列失蹤者相片的海報，當中不乏孩童。

有些示威者身穿上頭寫著「#釋放他們」（#SetThemFree）的T恤，並高舉「無辜性命無法談判」以及「兒童不是談判籌碼」的標語。

以色列基督教國際協會主席梅傑（Leon Meijer）敦促聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）「致力救回遭哈瑪斯挾持的人質」，並說：「解救那些仍能救回的生命」。

以色列 聯合國 哈瑪斯

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